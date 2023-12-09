Салиба назвал две свои амбициозные цели

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба заявил, что хочет стать лучшим в мире на своей позиции, а также выиграть Премьер-Лигу и другие соревнования.

В свои 22 года Салиба уже является ключевым игроком "Арсенала", сразу же закрепившись в стартовом составе "канониров" после своего дебюта в начале прошлого сезона.



Однако Салиба не собирается останавливаться на достигнутом и ставит перед собой амбициозную индивидуальную цель.



"Все мы — бойцы. Я играю за одну из лучших команд в мире, поэтому, конечно, моя мечта в том, чтобы стать лучшим защитником в мире".



"Я знаю, что мне нужно много работать над улучшением своей игры, но у меня есть правильный персонал, правильная обстановка для развития, поэтому я буду стараться изо всех сил, чтобы однажды стать одним из лучших центральных защитников в мире".



"Я годами следил за отличными защитниками. Не так давно я смотрел много видео с Ван Дейком, а теперь я играю в той же игре. Я по-прежнему под таким впечатлением от него, но я стараюсь смотреть каждого, стараюсь учиться у каждого, и однажды я стану примером для других", — сообщил Салиба The Guardian.



Также у игрока сборной Франции есть командные цели. Прежде всего это титул Премьер-Лиги, но и о других трофеях он не забывает.



"Конечно, мы стали лучше благодаря опыту прошлого сезона. Возможно, в этот раз мы продвинемся на шаг дальше. Пока рано говорить, мы движемся матч за матчем, а в конце станет видно. Но мы хотим побеждать в каждом матче".



"Думаю, в этом году борьба будет упорнее, потому что плотность наверху так высока. Завоевать титул будет сложнее, чем в прошлом году, но мы готовы к этому. Все мы — бойцы, мы хотим выиграть все, выиграть как можно больше".



"Это лучшая лига в мире, поэтому каждый матч здесь такой напряженный, такой сложный, но я с детства мечтал играть в Премьер-Лиге, поэтому я должен наслаждаться этим, упорно трудиться и развиваться".



"Мы хотим выиграть Премьер-Лигу и как можно дальше продвинуться в Лиге Чемпионов. Конечно, это реалистичная цель, потому что мы всегда играем на победу. Мы играем не только ради участия или ради количества, мы хотим побеждать", — добавил Салиба.