"Юнайтед" сделал запрос насчет Гирасси

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет нападающего "Штутгарта" Серу Гирасси.

Sky Sport Germany называет Гирасси одной из ключевых целей "Юнайтед" на зимнее трансферное окно, особенно в свете невысокой результативности своих нападающих.



27-летний гвинеец забил 16 голов в 11 матчах этого сезона Бундеслиги и доступен для трансфера по фиксированной цене в размере менее 20 миллионов евро (17 млн. фунтов).



В данный момент у "Юнайтед" нет никакой договоренности, и процесс находится на ранней стадии. Однако теперь "красные дьяволы" осведомлены о финансовых условиях потенциальной сделки.



Гирасси планирует начать предметные переговоры с "Юнайтед" в следующем месяце, но пока план Серу состоит в том, чтобы доиграть этот сезон в "Штутгарте".