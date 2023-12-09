Хьюз: "Рэшфорд — один из худших в Премьер-Лиге по игре без мяча"

Маркус Рэшфорд Легенда "Манчестер Юнайтед" Марк Хьюз раскритиковал нападающего "красных дьяволов" Маркуса Рэшфорда за плохую игру без мяча.

Когда посреди этой недели "Юнайтед" принимал дома "Челси", 26-летний Рэшфорд впервые в этом сезоне Премьер-Лиги был выведен из стартового состава "дьяволов".

Хьюз, забивший 116 голов в своих 352 матчах за "Юнайтед", не удивлен таким решением главного тренера Эрика Тен Хага и считает, что Рэшфорд должен активнее участвовать в прессинге, когда команда не владеет мячом.

"Я не думаю, что игроки выходят на поле с намерением не стараться. Так не бывает".

"Но я думаю, Рэшфорд вернулся к тому мышлению, которое у него было до прошлого сезона. Он не выглядит счастливым".

"Разумеется, за пределами поля много всего происходит, и это может негативно влиять на его игру. Возможно, ему просто нужно вновь сосредоточиться на той роли, которую от него просят выполнять в футболке "Манчестер Юнайтед".

"Я смотрю на "Юнайтед" и думаю, что многие их проблемы возникают во фланговых зонах. Когда мяч идет им за спину, их реакция на это просто недостаточно хороша".

"Парням нужно возвращаться назад, а когда они теряют контроль над мячом, им нужно восстанавливать его как можно скорее".

"Если сравнить их с тем, как "Манчестер Сити" реагирует на потерю мяча, то это небо и земля. Если Фил Фоден теряет мяч на правом краю, он бросается его отбирать. То же самое с Джеком Грилишем".

"Рэшфорд обладает выдающимся талантом, и он один из лучших в лиге, когда нужно кого-нибудь обыграть, но без мяча он, наверное, один из худших. Он должен исправить эту стороны своей игры", — цитирует Хьюза Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Хьюз

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 223



Поиск: