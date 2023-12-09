Хьюз: "Рэшфорд — один из худших в Премьер-Лиге по игре без мяча"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Марк Хьюз раскритиковал нападающего "красных дьяволов" Маркуса Рэшфорда за плохую игру без мяча.

Когда посреди этой недели "Юнайтед" принимал дома "Челси", 26-летний Рэшфорд впервые в этом сезоне Премьер-Лиги был выведен из стартового состава "дьяволов".



Хьюз, забивший 116 голов в своих 352 матчах за "Юнайтед", не удивлен таким решением главного тренера Эрика Тен Хага и считает, что Рэшфорд должен активнее участвовать в прессинге, когда команда не владеет мячом.



"Я не думаю, что игроки выходят на поле с намерением не стараться. Так не бывает".



"Но я думаю, Рэшфорд вернулся к тому мышлению, которое у него было до прошлого сезона. Он не выглядит счастливым".



"Разумеется, за пределами поля много всего происходит, и это может негативно влиять на его игру. Возможно, ему просто нужно вновь сосредоточиться на той роли, которую от него просят выполнять в футболке "Манчестер Юнайтед".



"Я смотрю на "Юнайтед" и думаю, что многие их проблемы возникают во фланговых зонах. Когда мяч идет им за спину, их реакция на это просто недостаточно хороша".



"Парням нужно возвращаться назад, а когда они теряют контроль над мячом, им нужно восстанавливать его как можно скорее".



"Если сравнить их с тем, как "Манчестер Сити" реагирует на потерю мяча, то это небо и земля. Если Фил Фоден теряет мяч на правом краю, он бросается его отбирать. То же самое с Джеком Грилишем".



"Рэшфорд обладает выдающимся талантом, и он один из лучших в лиге, когда нужно кого-нибудь обыграть, но без мяча он, наверное, один из худших. Он должен исправить эту стороны своей игры", — цитирует Хьюза Daily Mail.