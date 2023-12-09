Лучшие голы Премьер-Лиги в ноябре (ВИДЕО)

Лучшие голы Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в ноябре.



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Метки видео, лучшие голы, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 687

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Последние комментарии:




  1. kapitoxa 09.12.2023 13:27 # kapitoxa
    но как же круто забил Сарабиа)

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  2. electric 09.12.2023 13:17 # electric
    Без КНЯЗЕЙ это фарс, а не рейтинг

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  3. belial 09.12.2023 12:50 # belial
    Ну однозначно Гарначо. Даже Роналду обалдел))

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  4. redwhitegun 09.12.2023 12:27 # redwhitegun
    Гарначо слишком круто положил. Кандидат на Пушкаша, однозначно.

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