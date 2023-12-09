Лучшие голы Премьер-Лиги в ноябре (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в ноябре.
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09.12.2023 12:00
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Последние комментарии:
но как же круто забил Сарабиа)
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Без КНЯЗЕЙ это фарс, а не рейтинг
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Ну однозначно Гарначо. Даже Роналду обалдел))
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Гарначо слишком круто положил. Кандидат на Пушкаша, однозначно.
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