Бывший главный тренер "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги хочет вернуться в Премьер-Лигу, и такая возможность может предоставиться ему очень скоро.

Напомним, Лопетеги покинул "Вулверхэмптон" перед самым началом этого сезона из-за того, что руководство клуба не сдержало своих обещаний насчет трансферов.



По информации talkSPORT, с тех пор испанский специалист отклонил ряд предложений, совсем недавно — от "Аль-Иттихада" из Саудовской Аравии.



Лопетеги очень понравилось в Премьер-Лиге, и именно здесь он видит свое будущее. Утверждается, что Хулен открыт к работе в "Ноттингем Форест", если "лесники" уволят Стива Купера.



По иронии судьбы, приговорить Купера может как раз "Вулверхэмптон", против которого "Форест" играет в субботу. Стив едва ли сохранит работу, если потерпит поражение на "Молинью".