Фердинанд: "Не удивлюсь, если "Арсенал" выиграет Премьер-Лигу"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что не удивится чемпионству "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги.

На старте этого сезона Фердинанд прогнозировал чемпионство "Манчестер Сити", однако серия "горожан" из четырех матчей Премьер-Лиги кряду без побед вызвала у Рио сомнения.



Фердинанд по-прежнему считает чемпионство "Сити" наиболее вероятным сценарием, но в то же время вполне допускает, что титул возьмет "Арсенал".



"Я не думаю, что они ("Арсенал") достигли своих уровней прошлого сезона с точки зрения игры, но посмотрите, где они находятся. Даже не играя как-то особенно хорошо или стабильно, как мы прежде видели от них, они все равно находятся во главе лиги. Они являются проблемой (для конкурентов)".



"На месте "Сити" я бы думал: "Арсенал" — достойный соперник, и гонка снова пойдет до самого конца. Мы не можем позволить себе терять очки так, как потеряли против "Виллы", потому что эти парни ("Арсенал") не будут знать усталости".



"Ливерпуль" может поучаствовать в гонке, но я думаю, им слегка не хватит силенок. В начале сезона я говорил, что "Сити" выиграет лигу, но теперь я уже не так уверен насчет этого. Я по-прежнему думаю, что они выиграют, но я бы не удивился, если это сделает "Арсенал", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.