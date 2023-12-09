Мерсон: "Вилла" будет претендентом на титул, если победит "Арсенал"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Астон Вилла" станет реальным претендентом на титул Премьер-Лиги, если победит "Арсенал" в ближайшую субботу.

Одолев "Манчестер Сити" со счетом 1:0 в минувшую среду, "Вилла" развила свою победную домашнюю серию до 14 матчей Премьер-Лиги кряду и поднялась на третье место.



В ближайшую субботу на "Вилла Парк" приедет лидирующий в Премьер-Лиге "Арсенал", и Мерсон считает, что это шанс для команды Унаи Эмери заявить о своих чемпионских амбициях.



"Это будет футбольный матч огромной важности. Он может оказать такое большое влияние на чемпионскую гонку Премьер-Лиги".



"Если "Астон Вилла" сможет развить свой успех против "Манчестер Сити" и обыграть "Арсенал", нанеся поражения чемпиону и вице-чемпиону прошлого сезона в течение четырех дней, нужно будет признать, что у них есть шансы".



"Я знаю, что их форма на выезде оставляет желать лучшего, но когда видишь их невероятную статистику выступлений на "Вилла Парк", понимаешь, что они выиграют лигу, если улучшат свою игру на выезде".



"Но и поражение не станет концом света для них. Они все равно будут претендентом на попадание в топ-4, но в случае победы придется рассматривать их претендентом на титул".



"С другой стороны, это огромное испытание и для "Арсенала". Это матч огромной важности для них. Если они смогут выиграть на "Вилла Парк" и прервать эту невероятную домашнюю серию, "Арсенал" будет фаворитом номер один на победу в Премьер-Лиге", — сообщил Мерсон Sky Sports.