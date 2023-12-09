МЮ обсуждает новые контракты с четырьмя игроками

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что его клуб обсуждает новые контракты с защитниками Виктором Линделефом и Аарон Ван-Биссакой, полузащитником Ганнибалом Межбри, нападающим Антони Мартиалем.

Все четверо перечисленных игроков уже вступили в заключительный год по своим действующим контрактам. Правда, по каждому из них "Юнайтед" принадлежит опция продления на 12 месяцев.



Поэтому в данный момент руководство "Юнайтед" решает, есть ли у 29-летнего Линделефа, 26-летнего Ван-Биссаки, 20-летнего Межбри и 28-летнего Мартиаля будущее в клубе.



"Абсолютно, мы держим это в уме, мы обсуждаем это, и когда у нас будут новости, мы объявим об этом. Также мы должны принять окончательное решение по Регилону, но в этом также участвует "Тоттенхэм", — цитирует Тен Хага The Athletic.



Что касается упомянутого Серхио Регилона, то он выступает за "Юнайтед" на правах аренды из "Тоттенхэма", и это арендное соглашение может быть досрочно прекращено в январе по инициативе того или другого клуба.