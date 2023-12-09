МЮ обсуждает новые контракты с четырьмя игроками

Игроки Манчестер Юнайтед Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что его клуб обсуждает новые контракты с защитниками Виктором Линделефом и Аарон Ван-Биссакой, полузащитником Ганнибалом Межбри, нападающим Антони Мартиалем.

Все четверо перечисленных игроков уже вступили в заключительный год по своим действующим контрактам. Правда, по каждому из них "Юнайтед" принадлежит опция продления на 12 месяцев.

Поэтому в данный момент руководство "Юнайтед" решает, есть ли у 29-летнего Линделефа, 26-летнего Ван-Биссаки, 20-летнего Межбри и 28-летнего Мартиаля будущее в клубе.

"Абсолютно, мы держим это в уме, мы обсуждаем это, и когда у нас будут новости, мы объявим об этом. Также мы должны принять окончательное решение по Регилону, но в этом также участвует "Тоттенхэм", — цитирует Тен Хага The Athletic.

Что касается упомянутого Серхио Регилона, то он выступает за "Юнайтед" на правах аренды из "Тоттенхэма", и это арендное соглашение может быть досрочно прекращено в январе по инициативе того или другого клуба.


Метки Ван-Биссака, Линделеф, Манчестер Юнайтед, Мартиаль, Межбри

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2023 08:00

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  1. lahmatyj 09.12.2023 08:26 # lahmatyj
    Марсьялю уже 28? Норм молодой, перспективный тупарик. Продадут пенсии, главное, побольше попросить за оного, там всю хуиту за оверпрайс скупают.

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