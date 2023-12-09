Артету не удивляют успехи Эмери в "Вилле"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его не удивляют успехи Унаи Эмери в "Астон Вилле".

"Арсенал" отправляется на выезд к "Вилле" в субботу, зная, что команда Эмери выиграла все 14 предыдущих домашних матчей Премьер-Лиги.



Впечатляющая домашняя серия позволила "Вилле" подняться на третье место, опередив "Манчестер Сити", который был бит в Бирмингеме посреди недели (1:0).



Однако Артета не удивлен тем, как "Вилла" выступает под руководством Эмери, своего соотечественника и своего предшественника по "Арсеналу".



"Думаю, они заслуживают огромной похвалы, включая Унаи и его тренерский штаб".



"Они будут тяжелым соперником, и это ("Вилла Парк") один из моих любимых стадионов... Это (успехи Эмери) не сюрприз. Я слежу за ним со времен, когда он тренировал "Альмерию", и в каждой своей команде он проявлял себя выдающимся образом".



"Он всегда улучшал игроков, команду и клуб. Он баск, как и я. Я по-настоящему восхищаюсь им. Я очень рад за него", — цитирует Артету The Independent.