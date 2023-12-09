Артету не удивляют успехи Эмери в "Вилле"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его не удивляют успехи Унаи Эмери в "Астон Вилле".
"Арсенал" отправляется на выезд к "Вилле" в субботу, зная, что команда Эмери выиграла все 14 предыдущих домашних матчей Премьер-Лиги.
Впечатляющая домашняя серия позволила "Вилле" подняться на третье место, опередив "Манчестер Сити", который был бит в Бирмингеме посреди недели (1:0).
Однако Артета не удивлен тем, как "Вилла" выступает под руководством Эмери, своего соотечественника и своего предшественника по "Арсеналу".
"Думаю, они заслуживают огромной похвалы, включая Унаи и его тренерский штаб".
"Они будут тяжелым соперником, и это ("Вилла Парк") один из моих любимых стадионов... Это (успехи Эмери) не сюрприз. Я слежу за ним со времен, когда он тренировал "Альмерию", и в каждой своей команде он проявлял себя выдающимся образом".
"Он всегда улучшал игроков, команду и клуб. Он баск, как и я. Я по-настоящему восхищаюсь им. Я очень рад за него", — цитирует Артету The Independent.
09.12.2023 07:00
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Рад не рад. Но чпокнуть надо)
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