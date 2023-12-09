Тен Хаг: "Санчо знает, что ему нужно сделать"

Джейдон Санчо и Эрик Тен Хаг Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что для вингера Джейдона Санчо по-прежнему открыта дорога назад в первую команду.

23-летний Санчо был полностью изолирован от первой команды "Юнайтед" после того, как не попал в заявку на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в начале сентября.

Тогда Джейдон через социальные сети обвинил во лжи Тен Хага, пожаловавшегося на плохую работу подопечного на тренировках, и заявил, что из него делают "козла отпущения".

И хотя вскоре Санчо удалил свой скандальный твит, Джейдон до сих пор не извинился перед Тен Хагом. Но даже это не значит, что у экс-игрока дортмундской "Боруссии" нет будущего в "Юнайтед".

"Это вопрос культуры, и каждый игрок должен соответствовать определенным стандартам. В этом весь смысл".

"Посмотрим, что случится в январе. Он знает, что ему нужно сделать, если он хочет вернуться. Это зависит от него. Он знает, что ему нужно сделать, это зависит от него", — цитирует Тен Хага The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчо, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2023 06:00

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  1. superglor 09.12.2023 06:22 # superglor
    10.10.2023 07:10 # удалить
    superglor

    Сентябрь: извинишься и играй. Не извинился? Вон из состава.
    Октябрь: часики тикают, нужно извиниться. Не сразу, но вернем в состав.
    Ноябрь: ну че не извинишься, сложно что ли? Уже играл бы снова!
    Декабрь: сyка падла извинись быстро, играть некому!
    Январь: возвращают так и не извинившегося Санчу в состав, Дыр Хага увольняют.

    http://fapl.ru/posts/103287/?c=1#c7846396

    Ноябрьская стадия на пару недель задержалась, но идем по графику.

    (ответить)

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