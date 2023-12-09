Тен Хаг: "Санчо знает, что ему нужно сделать"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что для вингера Джейдона Санчо по-прежнему открыта дорога назад в первую команду.

23-летний Санчо был полностью изолирован от первой команды "Юнайтед" после того, как не попал в заявку на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в начале сентября.



Тогда Джейдон через социальные сети обвинил во лжи Тен Хага, пожаловавшегося на плохую работу подопечного на тренировках, и заявил, что из него делают "козла отпущения".



И хотя вскоре Санчо удалил свой скандальный твит, Джейдон до сих пор не извинился перед Тен Хагом. Но даже это не значит, что у экс-игрока дортмундской "Боруссии" нет будущего в "Юнайтед".



"Это вопрос культуры, и каждый игрок должен соответствовать определенным стандартам. В этом весь смысл".



"Посмотрим, что случится в январе. Он знает, что ему нужно сделать, если он хочет вернуться. Это зависит от него. Он знает, что ему нужно сделать, это зависит от него", — цитирует Тен Хага The Independent.