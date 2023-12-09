16-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 9 декабря, шестью поединками стартует 16-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЛИВЕРПУЛЬ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



С начала октября "Кристал Пэлас" выиграл только один из восьми матчей в Премьер-Лиге, набрав пять очков и забив семь голов. "Ливерпуль" набрал 15 очков в этом сезоне Премьер-Лиги, уступая по ходу своих поединков, и это лучший показатель в дивизионе. "Орлы" не одержали ни одной победы в 12 последних встречах с "красными" в Премьер-Лиге (2 ничьи, 10 поражений).



Защитник Тайрик Митчелл не сыграет за "Пэлас" из-за растяжения бедра, полученного посреди недели.



Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип уже не сыграет в этом сезоне из-за разрыва крестообразных связок колена. Алиссон может вернуться на ворота, но участие в матче Алексиса Макаллистера маловероятно.



БРАЙТОН — БЕРНЛИ 18:00



"Брайтон" может повторить клубный рекорд из семи подряд домашних матчей в Премьер-Лиге без поражений. "Бернли" проиграл семь из восьми последних поединков в высшем дивизионе. "Чайки" ни разу не выиграли в шести последних домашних встречах с "бордовыми" в чемпионате (4 ничьи, 2 поражения), в пяти последних забив только два гола.



После дисквалификаций к выступлениям за "Брайтон" готовы вернуться Льюис Данк и Махмуд Дауд. Адам Лаллана решил свои проблемы со здоровьем, но Адам Уэбстер остается в лазарете, как и Тарик Лэмпти с Ансу Фати.



Вингер "Бернли" Лука Колеошо выбыл на продолжительное время с травмой колена. Йордан Байер снова доступен после дисквалификации.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БОРНМУТ 18:00



Восемь из девяти своих побед в этом сезоне Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" одержал с разницей в один гол, включая все пять на "Олд Траффорд". Это третий сезон "Борнмута" в Премьер-Лиге подряд, когда после 15 первых матчей у команды четыре победы, четыре ничьи, семь поражений и 18 забитых голов. "Вишенки" потерпели девять поражений в 10 последних выездах к "красным дьяволам" с учетом всех соревнований (1 ничья).



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд под вопросом, пропустив тренировку в пятницу. Амад Диалло возобновил тренировки.



"Борнмут" по-прежнему лишен семи игроков. В стартовый состав, в рамках ротации, может вернуться Маркус Тавернье.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — БРЕНТФОРД 18:00



"Шеффилд Юнайтед" пропустил 41 гол в 15 первых поединках сезона, и это наивысший показатель для высшего дивизиона со времен "Вулверхэмптона" в 1964/65 (42). "Брентфорд" потерпел три поражения в четырех последних матчах Премьер-Лиги — как и в 14 предыдущих. "Пчелы" выиграли лишь одну из семи последних встреч с "клинками" в чемпионате.



"Шеффилд Юнайтед" вынужден обходиться без дисквалифицированных Оливера Норвуда и Оли Макберни.



Лучший бомбардир "Брентфорда" в этом сезоне Брайан Мбемо пропустит несколько недель с повреждением лодыжки. Кристиан Нергор возвращается после дисквалификации.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 18:00



"Вулверхэмптон" забивает уже 14 матчей Премьер-Лиги кряду. "Ноттингем Форест" проиграл все три последних выездных поединка в чемпионате, пропустив 11 голов. "Волки" потерпели только одно поражение в 11 последних встречах с "лесниками" с учетом всех соревнований (6 побед, 4 ничьи).



Жозе Са решил свои проблемы со спиной и готов вернуться на ворота "Вулверхэмптона". Райан Аит-Нури, Джо Ходж и Педру Нету по-прежнему травмированы. Хонни был изолирован от команды после инцидента на тренировке.



"Форест" предстоит оценить состояние защитника Вилли Боли, но Тайво Авоньи точно не сыграет.



АСТОН ВИЛЛА — АРСЕНАЛ 20:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Астон Вилла" повторила клубный рекорд из 14 побед подряд дома в рамках высшего дивизиона, прежде установленный в 1903 году и затем повторенный в 1931. После своего единственного в этом сезоне поражения — 1:0 от "Ньюкасла" 4 ноября — "Арсенал" выиграл шесть матчей подряд с учетом всех соревнований, забив 18 голов. "Вилланы" проиграли все четыре последние встречи с "канонирами" в чемпионате.



Игроки "Виллы" Мэтти Кэш, Люка Динь и Дуглас Луис в одной желтой карточки от дисквалификации.



"Арсенал" по-прежнему лишен Такехиро Томиясу и Томаса Партея. Главный тренер Микель Артета не сможет присутствовать у бровки из-за дисквалификации.