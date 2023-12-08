Рэшфорд рискует пропустить матч против "Борнмута"

Маркус Рэшфорд Участие нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда в субботнем матче Премьер-Лиги против "Борнмута" неожиданно оказалось под вопросом.

В победном для "Юнайтед" матче против "Челси" посреди недели (2:1) Рэшфорд лишь вышел на несколько заключительных минут. Маркус был выведен из стартового состава после провального выезда к "Ньюкаслу".

Ранее ожидалось, что матч против "Борнмута" Рэшфорд снова начнет на скамейке запасных, оставшись за спиной у Алехандро Гарначо, однако теперь 26-летний англичанин рискует вообще не принять участие в поединке на "Олд Траффорд".

Дело в том, что Рэшфорд приболел и не мог тренироваться в пятницу, сообщает The Athletic.

Добавим, упомянутый матч против "Челси" стал первым в этом сезоне Премьер-Лиги, когда Рэшфорд не попал в стартовый состав "Юнайтед". В 14 сыгранных поединках Маркус забил два гола.


Метки Борнмут, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2023 23:00

Количество просмотров Просмотров: 361



Поиск: