Рэшфорд рискует пропустить матч против "Борнмута"

Участие нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда в субботнем матче Премьер-Лиги против "Борнмута" неожиданно оказалось под вопросом.

В победном для "Юнайтед" матче против "Челси" посреди недели (2:1) Рэшфорд лишь вышел на несколько заключительных минут. Маркус был выведен из стартового состава после провального выезда к "Ньюкаслу".



Ранее ожидалось, что матч против "Борнмута" Рэшфорд снова начнет на скамейке запасных, оставшись за спиной у Алехандро Гарначо, однако теперь 26-летний англичанин рискует вообще не принять участие в поединке на "Олд Траффорд".



Дело в том, что Рэшфорд приболел и не мог тренироваться в пятницу, сообщает The Athletic.



Добавим, упомянутый матч против "Челси" стал первым в этом сезоне Премьер-Лиги, когда Рэшфорд не попал в стартовый состав "Юнайтед". В 14 сыгранных поединках Маркус забил два гола.