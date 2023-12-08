Фанат "Вулверхэмптона" проведет полгода в тюрьме за оскорбление Фердинанда на расовой почве

Рио Фердинанд Фанат "Вулверхэмптона" был приговорен к шести месяцам тюрьмы за оскорбление на расовой почве легенды "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанда.

Данный инцидент случился во время матч Премьер-Лиги между "Вулверхэмптоном" и "Юнайтед" на "Молинью" в мае 2021.

То был первый матч на "Молинью" при зрителях после первого коронавирусного локдауна, а Фердинанд приехал на стадион "волков" в качестве телевизионного эксперта.

Во время матча 32-летний Джейми Арнольд несколько раз делал жесты расистского характера с трибуны в адрес Фердинанда, прежде чем был изгнан со стадиона. Позже фаната арестовали.

Как сообщает Sky Sports, вынесенный сегодня судом вердикт о шести месяцах тюрьмы — самое строгое наказание для футбольного фаната за проявление расизма на матче. Прежде срок заключения не превышал восьми недель.


Метки болельщики, Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, расизм, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2023 21:00

Количество просмотров Просмотров: 413

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  1. gary47 08.12.2023 21:54 # gary47
    Быстро все решили, два с половиной года пролетели как мгновение. Сколько же они потратили государственных денег за все это время? Ведь можно было разобраться за неделю.

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  2. yxaxaxaxaxa 08.12.2023 21:29 # yxaxaxaxaxa
    а с хуя ли он оскорбился? Фердинанд выглядит как белый чел с загаром легким))

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  3. explosion 08.12.2023 21:10 # explosion
    Опять эту блэк кант оскорбили? Eбaнaя обезьяна.

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