Фанат "Вулверхэмптона" проведет полгода в тюрьме за оскорбление Фердинанда на расовой почве
Фанат "Вулверхэмптона" был приговорен к шести месяцам тюрьмы за оскорбление на расовой почве легенды "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанда.
Данный инцидент случился во время матч Премьер-Лиги между "Вулверхэмптоном" и "Юнайтед" на "Молинью" в мае 2021.
То был первый матч на "Молинью" при зрителях после первого коронавирусного локдауна, а Фердинанд приехал на стадион "волков" в качестве телевизионного эксперта.
Во время матча 32-летний Джейми Арнольд несколько раз делал жесты расистского характера с трибуны в адрес Фердинанда, прежде чем был изгнан со стадиона. Позже фаната арестовали.
Как сообщает Sky Sports, вынесенный сегодня судом вердикт о шести месяцах тюрьмы — самое строгое наказание для футбольного фаната за проявление расизма на матче. Прежде срок заключения не превышал восьми недель.
08.12.2023 21:00
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Последние комментарии:
Быстро все решили, два с половиной года пролетели как мгновение. Сколько же они потратили государственных денег за все это время? Ведь можно было разобраться за неделю.
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а с хуя ли он оскорбился? Фердинанд выглядит как белый чел с загаром легким))
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Опять эту блэк кант оскорбили? Eбaнaя обезьяна.
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