Фанат "Вулверхэмптона" проведет полгода в тюрьме за оскорбление Фердинанда на расовой почве

Фанат "Вулверхэмптона" был приговорен к шести месяцам тюрьмы за оскорбление на расовой почве легенды "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанда.

Данный инцидент случился во время матч Премьер-Лиги между "Вулверхэмптоном" и "Юнайтед" на "Молинью" в мае 2021.



То был первый матч на "Молинью" при зрителях после первого коронавирусного локдауна, а Фердинанд приехал на стадион "волков" в качестве телевизионного эксперта.



Во время матча 32-летний Джейми Арнольд несколько раз делал жесты расистского характера с трибуны в адрес Фердинанда, прежде чем был изгнан со стадиона. Позже фаната арестовали.



Как сообщает Sky Sports, вынесенный сегодня судом вердикт о шести месяцах тюрьмы — самое строгое наказание для футбольного фаната за проявление расизма на матче. Прежде срок заключения не превышал восьми недель.