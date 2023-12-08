Гвардиола извинился перед Филлипсом

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола извинился перед своим полузащитником Калвином Филлипсом за дефицит игровых минут.

28-летний Филлипс еще не выходил в стартовом составе "Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги, суммарно проведя на поле 90 минут в рамках чемпионата.



В минувшую среду, когда "Сити" уступил "Астон Вилле" со счетом 1:0, Гвардиола был лишен Родри из-за дисквалификации, но Филлипс даже не вышел на замену, и Хосепу стыдно, что он поступает таким образом с Калвином.



"Я не знаю, что случится (в январе). Мне жаль, что я так поступаю с ним. Я говорил это много раз. Он не заслуживает того, что происходит с ним, и мне так жаль".



"Я лишь могу сказать насчет него, что я требую хорошее поведение и хороший настрой, и он является идеальным примером. Я должен дать ему что-нибудь взамен, но я не сделал этого".



"Просто так происходит, потому что я визуализирую некоторые вещи, визуализирую команду — и мне сложно видеть там его".



"Я не очень доволен собой, и мне так жаль его. Я не скажу этого ему, потому что это бизнес, и я должен быть профессионалом".



"Но мне не все равно, учитывая то, как он ведет себя с партнерами по команде и с каждым. Поэтому я надеюсь, что его ситуация изменится".



"Я говорил уже много раз, что буду более чем доволен, если он останется после окончания января, потому что он действительно хорошо тренируется, и он славный парень, славная личность", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.