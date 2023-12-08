Клопп не ожидает покупки центрального защитника в январе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает маловероятной покупку центрального защитника в январе.

На текущей неделе стало известно, что Жоэль Матип порвал крестообразные связки колена и, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне.



Сразу же появились слухи, что "Ливерпуль" может выйти на трансферный рынок в январе, и одной из целей "красных" был назван Максанс Лакруа из "Вольфсбурга".



Однако Клопп сильно сомневается, что "Ливерпуль" сможет укрепить центр обороны посреди сезона. Юрген рассчитывает, что юный Джарелл Куанса поможет команде справиться с потерей Матипа.



"Я никогда этого не понимал за свои восемь лет здесь: вы говорите о трансферах так, словно это простейшая вещь в мире".



"Каждый так говорит: медиа, фанаты, каждый. Я никогда этого не понимал, потому что нужно найти игрока, нужно найти деньги — будто у нас бесконечное количество денег".



"Все они стоят денег, и это должен быть правильный игрок. Вы можете назвать мне клуб, который хочет продать центрального защитника топ-уровня? Не любого центрального защитника, а центрального защитника топ-уровня, потому что он должен играть за "Ливерпуль". Так почему мы должны начинать этот процесс?"



"Мы только четыре-пять дней знаем, что Жоэль будет отсутствовать очень долго, и это действительно плохая новость для нас. Но у нас все еще есть четыре центральных защитника, и это абсолютно нормально".



"Если бы мы заранее добавили пятого центрального защитника, это бы совершенно изменило динамику команды, потому что он бы не играл. Так что это было идеально и будет идеально до тех пор, пока мы сможем справляться с этой четверкой. Если нет, это будет чуть сложнее, учитывая количество матчей впереди".



"Но это никогда не было сказочной страной, когда ты можешь пригласить одного центрального защитника мирового уровня, пока не выздоровеет другой. До тех пор, пока другие клубы не положат их под рождественскую елку и скажут: "Возьми и пользуйся, сколько потребуется"... Я особо не помышляю об этом, но я не думаю, что мы кого-нибудь купим, если честно", — цитирует Клоппа Evening Standard.