Тен Хаг призвал Рэшфорда взять пример с Магуайра и Мактоминея

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг призвал нападающего Маркуса Рэшфорда взять пример с двух своих партнеров по команде для возвращения в лучшую форму.

Совершенно провалив выезд к "Ньюкаслу" в прошлый уикенд, 26-летний Рэшфорд оказался выведен из стартового состава "Юнайтед" на матч против "Челси" посреди недели.



Тен Хаг признает, что игра Рэшфорда оставляет желать лучшего, однако Эрик считает, что Маркус может вдохновиться примером Харри Магуайра и Скотта Мактоминея, которые едва не покинули "Юнайтед" минувшим летом, а сейчас проявляют себя ключевыми игроками команды.



"Рэшфорд — невероятно хороший игрок. Тебе не провести весь сезон 11 игроками, поэтому он не может играть в каждом матче. В данный момент он не в той форме, как был в прошлом году, но я уверен, он ее вернет".



"Как я и говорил про Скотта Мактоминея и Харри Магуайра: это зависит от них самих. Состав команды будет формироваться сам собой — играть будут лучшие игроки", — цитирует Тен Хага Evening Standard.