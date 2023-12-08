"Боруссия" обсуждает обмен Санчо на Малена

Дортмундская "Боруссия" вступила в переговоры с "Манчестер Юнайтед" о возвращении вингера Джейдона Санчо.

Именно из Дортмунда Санчо и перебрался в "Юнайтед" за 73 миллиона фунтов в 2021 году. С тех пор Джейдон забил только 12 голов и отдал шесть результативных передач в 82 матчах с учетом всех соревнований.



Показатели результативности Санчо в "Юнайтед" совершенно не дотягивают до того, что Джейдон демонстрировал за "Боруссию": 50 голов и 58 "ассистов" в 137 матчах.



В начале сентября Санчо, вероятно, поставил крест на своей карьере в "Юнайтед", угодив в опалу к главному тренеру "красных дьяволов" Эрику Тен Хагу и оказавшись изолированным от первой команды.



Санчо доступен для трансфера в январе, и немецкое издание Bild утверждает, что "Боруссия" уже контактирует с "Юнайтед", собираясь выменять 23-летнего англичанина на своего вингера Дониэлла Малена.



Стоит отменить, что у 24-летнего Малена, который перестал проходить в стартовый состав "Боруссии", общие с Тен Хагом агенты.



Оцениваемый в 25 млн. фунтов Мален сыграл в 19 из 21 матча "Боруссии" в этом сезоне, но с августа еще ни разу не провел на поле все 90 минут.