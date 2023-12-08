Магуайр и Тен Хаг — лучшие в Премьер-Лиге в ноябре
Харри Магуайр и Эрик Тен Хаг из "Манчестер Юнайтед" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам ноября.
"Юнайтед" выиграл все три своих матча в ноябре, последовательно одолев "Фулхэм" (0:1), "Лутон" (1:0) и "Эвертон" (0:3).
31-летний Магуайр сыграл каждую минуту этих трех матчей, сделав значительный вклад в то, что "красные дьяволы" набрали девять очков и не пропустили ни одного гола.
Магуайр становится первым со времен Жоэля Матипа из "Ливерпуля" в феврале 2022 защитником, завоевавшим награду Игроку Месяца.
Помимо Харри, на этот приз в ноябре также претендовали Жереми Доку, Энтони Гордон, Томас Камински, Рахим Стерлинг и Маркус Тавернье.
А тренерская награда досталась Тен Хагу, который прежде брал ее в сентябре 2022 и феврале 2023.
В борьбе за звание Тренера Месяца 53-летний голландец опередил Роба Эдвардса из "Лутона", Эдди Хау из "Ньюкасла" и Андони Ираолу из "Борнмута".
08.12.2023 16:00
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Наконец то бля
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Мага> варан
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Арюю))
Трансляции с камер в территориальных избирательных комиссиях включат только во время подсчета голосов в конце голосования, сообщил зампред Центризбиркома Николай Булаев.
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Долбаё6ы в руководстве Челси. Надо было этого топаря брать, вместо днищ с Лиги1.
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два днаря получают приз
куда катится этот мир
тот же Шон Дайч более чем достоин
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тут есть театральные эксперты? Как оцениваете сцену с просьбой участия плешивого в выборах?)) что-то крикнул с этой кринжатины
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Отличный предпраздничный троллинг) Учитывая беспроигрышную серию Ливерпуля и игру Трента)
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Норм. В следующем месяце наградят Силву и Пакета
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Питер паркер, что ты натворил?
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Мы либералы всегда готовы отсосать!
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Хейтерки, сосатб!
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это троллинг?
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Это уже какой-то прикол, а не награда
Прям как ЗМ
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А ведь Вест Хэм летом от него отказался.
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Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году
ДАААААА
Всем либеральным эстрагеновым куколдам вроде Супа остается только плакать
Россия
Путин
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Лол. Повышены с чушпанов до шелухи.
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немыслимо -.-
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(не) альтернативная реальность
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чо па чолси
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