Магуайр и Тен Хаг — лучшие в Премьер-Лиге в ноябре

Харри Магуайр и Эрик Тен Хаг из "Манчестер Юнайтед" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам ноября.

"Юнайтед" выиграл все три своих матча в ноябре, последовательно одолев "Фулхэм" (0:1), "Лутон" (1:0) и "Эвертон" (0:3).



31-летний Магуайр сыграл каждую минуту этих трех матчей, сделав значительный вклад в то, что "красные дьяволы" набрали девять очков и не пропустили ни одного гола.



Магуайр становится первым со времен Жоэля Матипа из "Ливерпуля" в феврале 2022 защитником, завоевавшим награду Игроку Месяца.



Помимо Харри, на этот приз в ноябре также претендовали Жереми Доку, Энтони Гордон, Томас Камински, Рахим Стерлинг и Маркус Тавернье.



А тренерская награда досталась Тен Хагу, который прежде брал ее в сентябре 2022 и феврале 2023.



В борьбе за звание Тренера Месяца 53-летний голландец опередил Роба Эдвардса из "Лутона", Эдди Хау из "Ньюкасла" и Андони Ираолу из "Борнмута".