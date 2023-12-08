Магуайр и Тен Хаг — лучшие в Премьер-Лиге в ноябре

Харри Магуайр Харри Магуайр и Эрик Тен Хаг из "Манчестер Юнайтед" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам ноября.

"Юнайтед" выиграл все три своих матча в ноябре, последовательно одолев "Фулхэм" (0:1), "Лутон" (1:0) и "Эвертон" (0:3).

31-летний Магуайр сыграл каждую минуту этих трех матчей, сделав значительный вклад в то, что "красные дьяволы" набрали девять очков и не пропустили ни одного гола.

Магуайр становится первым со времен Жоэля Матипа из "Ливерпуля" в феврале 2022 защитником, завоевавшим награду Игроку Месяца.

Помимо Харри, на этот приз в ноябре также претендовали Жереми Доку, Энтони Гордон, Томас Камински, Рахим Стерлинг и Маркус Тавернье.

А тренерская награда досталась Тен Хагу, который прежде брал ее в сентябре 2022 и феврале 2023.

В борьбе за звание Тренера Месяца 53-летний голландец опередил Роба Эдвардса из "Лутона", Эдди Хау из "Ньюкасла" и Андони Ираолу из "Борнмута".


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, награды, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1188

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Последние комментарии:




  1. heyoung 08.12.2023 17:24 # heyoung
    Наконец то бля

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  2. kukuruzko 08.12.2023 17:11 # kukuruzko
    Мага> варан

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  3. narcot 08.12.2023 17:10 # narcot
    Арюю))



    Трансляции с камер в территориальных избирательных комиссиях включат только во время подсчета голосов в конце голосования, сообщил зампред Центризбиркома Николай Булаев.

    По его словам, это связано с тем, что у Минцифры «сократилось финансирование» на видеонаблюдение. Но камеры будут установлены на всех избирательных участках

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  4. chelsea88 08.12.2023 17:09 # chelsea88
    Долбаё6ы в руководстве Челси. Надо было этого топаря брать, вместо днищ с Лиги1.

    (ответить)

  5. superperez101 08.12.2023 17:09 # superperez101
    два днаря получают приз
    куда катится этот мир
    тот же Шон Дайч более чем достоин

    (ответить)

  6. zheka000000 08.12.2023 16:59 # zheka000000
    тут есть театральные эксперты? Как оцениваете сцену с просьбой участия плешивого в выборах?)) что-то крикнул с этой кринжатины

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  7. butcher7777 08.12.2023 16:58 # butcher7777
    Отличный предпраздничный троллинг) Учитывая беспроигрышную серию Ливерпуля и игру Трента)

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  8. mrjingles 08.12.2023 16:57 # mrjingles
    Норм. В следующем месяце наградят Силву и Пакета

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  9. beatles-red 08.12.2023 16:48 # beatles-red
    Питер паркер, что ты натворил?

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  10. budka 08.12.2023 16:44 # budka
    Мы либералы всегда готовы отсосать!

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  11. narcot 08.12.2023 16:37 # narcot
    Хейтерки, сосатб!

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  12. wilegend 08.12.2023 16:34 # wilegend
    это троллинг?

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  13. gameboy 08.12.2023 16:31 # gameboy
    Это уже какой-то прикол, а не награда
    Прям как ЗМ

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  14. suddenly 08.12.2023 16:16 # suddenly
    А ведь Вест Хэм летом от него отказался.

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  15. fiezzo 08.12.2023 16:14 # fiezzo
    Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году 

    ДАААААА
    Всем либеральным эстрагеновым куколдам вроде Супа остается только плакать

    Россия
    Путин
    Ливерпуль

    (ответить)

  16. burnley 08.12.2023 16:05 # burnley
    Лол. Повышены с чушпанов до шелухи.

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  17. miracle 08.12.2023 16:04 # miracle
    немыслимо -.-

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  18. novocaine 08.12.2023 16:02 # novocaine
    (не) альтернативная реальность

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  19. chelsea-69 08.12.2023 16:00 # chelsea-69
    чо па чолси

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