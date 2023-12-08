Алиссон может сыграть против "Пэлас" в субботу

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что голкипер Алиссон может вернуться в стартовый состав на матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в субботу.

Напомним, Алиссон получил травму мышечного характера в матче против "Манчестер Сити" 25 ноября (1:1).



С тех пор 31-летний бразилец пропустил матчи Премьер-Лиги против "Фулхэма" и "Шеффилд Юнайтед", а также поединок Лиги Европы против ЛАСКа.



Однако в субботу на "Селхерст Парк" Кувину Келлехеру, подменявшему Алиссона, возможно, придется вернуться на скамейку запасных.



"Дела Алиссона идут хорошо. Достаточно ли хорошо для завтра? Это решать тренерскому штабу и медицинскому департаменту. Но он возобновил тренировки с четверга и занимался в обычном режиме".



"Макка (Алексис Макаллистер) выглядит неважно. Мы будем двигаться день за днем. После матча мы надеялись, что это не слишком серьезно, но сейчас такой период года, когда ты пропускаешь пять дней, а это 12 матчей! Я не ожидаю, что он будет готов завтра", — цитирует Клоппа Sky Sports.