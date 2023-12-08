Adidas включит "Ньюкасл" в число элитных клубов-партнеров

Компания Adidas станет техническим спонсором "Ньюкасла", включив "сорок" в элитную категорию своих клубов-партнеров.

Как правило, элитные клубы, сотрудничающие с Adidas, получают условия категории Elite. У немецкого спортивного гиганта также предусмотрены прочие категории: Premium, Standard, 3rd Party и непрямой контракт.



В данный момент в элитную категорию входят такие клубы, как "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Реал", "Бавария", "Ювентус" и "Фламенго".



Как утверждает Daily Star, со следующего сезона к этой элитной компании присоединится "Ньюкасл". Adidas сменит Castore в качестве технического спонсора клуба с "Сент-Джеймс Парк", о чем было официально объявлено еще в сентябре.



Подписание роскошного контракта с Adidas становится еще одним шагом по становлению "Ньюкасла" как топ-клуба. "Сороки" проделали большой путь в этом отношении с момента, как были куплены инвесторами из Саудовской Аравии в 2021 году.



Добавим, Adidas также была техническим спонсором "Ньюкасла" в период с 1995 по 2010 год.