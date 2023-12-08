Adidas включит "Ньюкасл" в число элитных клубов-партнеров

Ньюкасл Компания Adidas станет техническим спонсором "Ньюкасла", включив "сорок" в элитную категорию своих клубов-партнеров.

Как правило, элитные клубы, сотрудничающие с Adidas, получают условия категории Elite. У немецкого спортивного гиганта также предусмотрены прочие категории: Premium, Standard, 3rd Party и непрямой контракт.

В данный момент в элитную категорию входят такие клубы, как "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Реал", "Бавария", "Ювентус" и "Фламенго".

Как утверждает Daily Star, со следующего сезона к этой элитной компании присоединится "Ньюкасл". Adidas сменит Castore в качестве технического спонсора клуба с "Сент-Джеймс Парк", о чем было официально объявлено еще в сентябре.

Подписание роскошного контракта с Adidas становится еще одним шагом по становлению "Ньюкасла" как топ-клуба. "Сороки" проделали большой путь в этом отношении с момента, как были куплены инвесторами из Саудовской Аравии в 2021 году.

Добавим, Adidas также была техническим спонсором "Ньюкасла" в период с 1995 по 2010 год.




Метки Adidas, Ньюкасл, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2023 14:00

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  1. superglor 08.12.2023 15:10 # superglor
    ГЕРЦОГИ! ЭЛИТА!

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  2. artur-1992 08.12.2023 14:56 # artur-1992
    что за кринж, какое еще становление топ клубом, становление клуба выше середняка мб но никак топ клубом, если в след сезона Вилла тоже будет хорошо дома играть и более менее в гостях не сильно обсираться то это тоже топ клуб? так легко заработать такую приставку нынче?

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  3. the-kyva 08.12.2023 14:49 # the-kyva
    7 Ньюкасл 15 26

    Источник: http://fapl.ru/

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