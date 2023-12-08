Гвардиола: "Клопп — мой главный соперник"

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал Юргена Клопп из "Ливерпуля" главным соперником в своей тренерской карьере.

Гвардиола тренирует "Сити" с 2016 года, за это время лишь дважды не сумев завоевать титул Премьер-Лиги.

Несмотря на столь доминирующее положение "Сити" в английском футболе, именно "Ливерпуль" является той командой, которая пыталась оказывать "горожанам" наибольшее сопротивление, и Гвардиола уважает это.

"Во-первых, он (Клопп) мой главный соперник, потому что мы противостояли друг другу 1,000 миллионов раз".

"Во-вторых, потому что он много раз меня побеждал, и противостоять ему снова, снова и снова всегда было испытанием. Поэтому мы уважаем друг друга — по крайне мене, со своей стороны я испытываю большое уважение к нему".

"Конечно, у нас были разногласия, и мне не нравится проигрывать ему, но он мой главный соперник из-за количества наших противостояний и удовольствия от победы над ним — потому что ты знаешь, насколько это сложно", — сообщил Гвардиола Sky Sports.


Метки Гвардиол, Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2023 13:00

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  1. wilegend 08.12.2023 13:32 # wilegend
    лысая шарлотта

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  2. sapojnik 08.12.2023 13:31 # sapojnik
    КОРОЛЬ!!!

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  3. wwwevg 08.12.2023 13:10 # wwwevg
    Говорит комплименты сопернику, а уважения добавляет себе. Как так? :)

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