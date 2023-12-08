Гвардиола: "Клопп — мой главный соперник"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал Юргена Клопп из "Ливерпуля" главным соперником в своей тренерской карьере.

Гвардиола тренирует "Сити" с 2016 года, за это время лишь дважды не сумев завоевать титул Премьер-Лиги.



Несмотря на столь доминирующее положение "Сити" в английском футболе, именно "Ливерпуль" является той командой, которая пыталась оказывать "горожанам" наибольшее сопротивление, и Гвардиола уважает это.



"Во-первых, он (Клопп) мой главный соперник, потому что мы противостояли друг другу 1,000 миллионов раз".



"Во-вторых, потому что он много раз меня побеждал, и противостоять ему снова, снова и снова всегда было испытанием. Поэтому мы уважаем друг друга — по крайне мене, со своей стороны я испытываю большое уважение к нему".



"Конечно, у нас были разногласия, и мне не нравится проигрывать ему, но он мой главный соперник из-за количества наших противостояний и удовольствия от победы над ним — потому что ты знаешь, насколько это сложно", — сообщил Гвардиола Sky Sports.