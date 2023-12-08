Светская хроника за пятницу
"Тоттенхэм" готов потратиться на Душана Влаховича. Педру Нету хочет перейти в "Арсенал". Дэвид Бекхэм может стать совладельцем клуба Премьер-Лиги. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.
Полузащитник Адриен Рабьо отвергнет интерес из Премьер-Лиги и подпишет новый контракт с "Ювентусом". (Gazzetta dello Sport)
"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" лидируют в борьбе за нападающего "Штутгарта" Серу Гирасси. (Football Insider)
"РБ Лейпциг" готов отпустить нападающего Тимо Вернера в январе, однако 27-летний немец едва ли перейдет в "Юнайтед" или "Реал". (Bild)
"Тоттенхэм" готов заплатить 69 миллионов фунтов за нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича. (TVPlay)
Вингер "Вулверхэмптона" Педру Нету хочет перейти в "Арсенал". (Daily Mirror)
"Челси" собирается отклонить предложения других клубов по нападающему Армандо Бройе в январе. (Football Insider)
"Лион" открыт к продаже нападающего Райана Шерки, который может быть интересен "Челси" и "Вест Хэму". (Foot Mercato)
Полузащитник "Флуминенсе" Андре — цель номер один "Фулхэма" на замену Жоау Палинье. (The Telegraph)
"Колорадо Рэпидз" из МЛС обсуждает переход голкипера "Манчестер Сити" Зака Стеффена. (The Athletic)
Другое
"Ноттингем Форест" отстранил от тренировок с первой командой Джо Уорралла и Скотта Маккенну. (talkSPORT)
Полузащитник Деле Алли близок к тому, чтобы впервые более чем за год сыграть за "Эвертон". (Daily Mail)
Сделка по приобретению сэром Джимом Рэтклиффом 25% акций "Юнайтед" не будет заключена на следующей неделе. (Daily Mail)
Бывший полузащитник "Юнайтед" Дэвид Бекхэм может купить долю в "Брентфорде", за вторую команду которого выступает его сын Ромео. (Daily Star)
Итальянские следователи требуют дисквалифицировать экс-полузащитника "Юнайтед" Поля Погба на четыре года за допинг. (Sky Sports)
08.12.2023 12:00
Просмотров: 1742
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Последние комментарии:
заглот за бургер все мусорные телеги перероет
европейские бомжи они такие
(ответить)
Живые ваньки снимают дохлых ванек для кекстера:
https://t.me/russianocontext/1460
(ответить)
Пидоров Нету хочет перейти в "Арсенал"
Источник: http://fapl.ru/posts/104464/?c=1
(ответить)
интересно, что у Челси в этом сезоне поражений больше чем побед.
(ответить)
Россия
Путин
Ливерпуль
Вернем Россию в границы 1913 года!!!
(ответить)
Охуенный трюк команды Навального.
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А некоторых городах России в том числе в Москве, СПб, Новосибирске на центральных улицах появились огромные банеры на столбах с невинной надписью
"РОССИЯ с Новым Годом!"
В уголке банера был куаркод, который вел на сайт творческого конкурса "Россия в Новом году".
Казалось бы безобидная реклама.
Никто ничего не понял, ни владельцы банеров, ни установщики рекламы, ни власти.
Но сразу как банеры были установлены, команда Навального изменила ссылку на сайт "Россия без Путина", где есть призыв участвовать в агитации против Путина и делиться этой ссылкой в соц.сетях.
Банеры конечно стали поспешно снимать, но тысячи людей успели увидеть и поделиться этим.
Ссылка https://neputin.org/
Красиво!
(ответить)
Цыгане это самые пидopacы
Запомните!
(ответить)
"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" лидируют в борьбе за нападающего "Штутгарта" Серу Гирасси. (Football Insider)
Что за ноунейм?
"РБ Лейпциг" готов отпустить нападающего Тимо Вернера в январе, однако 27-летний немец едва ли перейдет в "Юнайтед" или "Реал". (Bild)
Этот клоун ещё играет?
"Тоттенхэм" готов заплатить 69 миллионов фунтов за нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича. (TVPlay)
За 69 не продадут
Вингер "Вулверхэмптона" Педру Нету хочет перейти в "Арсенал". (Daily Mirror)
Все хотят
"Челси" собирается отклонить предложения других клубов по нападающему Армандо Бройе в январе. (Football Insider)
Кто это?
"Лион" открыт к продаже нападающего Райана Шерки, который может быть интересен "Челси" и "Вест Хэму". (Foot Mercato)
Ещё один ноунейм
Полузащитник "Флуминенсе" Андре — цель номер один "Фулхэма" на замену Жоау Палинье. (The Telegraph)
Похуй
"Колорадо Рэпидз" из МЛС обсуждает переход голкипера "Манчестер Сити" Зака Стеффена. (The Athletic)
Похуй
Другое
"Ноттингем Форест" отстранил от тренировок с первой командой Джо Уорралла и Скотта Маккенну. (talkSPORT)
Полузащитник Деле Алли близок к тому, чтобы впервые более чем за год сыграть за "Эвертон". (Daily Mail)
Сделка по приобретению сэром Джимом Рэтклиффом 25% акций "Юнайтед" не будет заключена на следующей неделе. (Daily Mail)
Бывший полузащитник "Юнайтед" Дэвид Бекхэм может купить долю в "Брентфорде", за вторую команду которого выступает его сын Ромео. (Daily Star)
Может и не купить
Итальянские следователи требуют дисквалифицировать экс-полузащитника "Юнайтед" Поля Погба на четыре года за допинг. (Sky Sports)
Долбоеб скамовский, 2018 год был его последний в карьере
Чо там по чушканси???
(ответить)
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