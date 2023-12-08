Светская хроника за пятницу

"Тоттенхэм" готов потратиться на Душана Влаховича. Педру Нету хочет перейти в "Арсенал". Дэвид Бекхэм может стать совладельцем клуба Премьер-Лиги. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

Полузащитник Адриен Рабьо отвергнет интерес из Премьер-Лиги и подпишет новый контракт с "Ювентусом". (Gazzetta dello Sport)



"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" лидируют в борьбе за нападающего "Штутгарта" Серу Гирасси. (Football Insider)



"РБ Лейпциг" готов отпустить нападающего Тимо Вернера в январе, однако 27-летний немец едва ли перейдет в "Юнайтед" или "Реал". (Bild)



"Тоттенхэм" готов заплатить 69 миллионов фунтов за нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича. (TVPlay)



Вингер "Вулверхэмптона" Педру Нету хочет перейти в "Арсенал". (Daily Mirror)



"Челси" собирается отклонить предложения других клубов по нападающему Армандо Бройе в январе. (Football Insider)



"Лион" открыт к продаже нападающего Райана Шерки, который может быть интересен "Челси" и "Вест Хэму". (Foot Mercato)



Полузащитник "Флуминенсе" Андре — цель номер один "Фулхэма" на замену Жоау Палинье. (The Telegraph)



"Колорадо Рэпидз" из МЛС обсуждает переход голкипера "Манчестер Сити" Зака Стеффена. (The Athletic)



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"Ноттингем Форест" отстранил от тренировок с первой командой Джо Уорралла и Скотта Маккенну. (talkSPORT)



Полузащитник Деле Алли близок к тому, чтобы впервые более чем за год сыграть за "Эвертон". (Daily Mail)



Сделка по приобретению сэром Джимом Рэтклиффом 25% акций "Юнайтед" не будет заключена на следующей неделе. (Daily Mail)



Бывший полузащитник "Юнайтед" Дэвид Бекхэм может купить долю в "Брентфорде", за вторую команду которого выступает его сын Ромео. (Daily Star)



Итальянские следователи требуют дисквалифицировать экс-полузащитника "Юнайтед" Поля Погба на четыре года за допинг. (Sky Sports)