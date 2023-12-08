Представители Рэтклиффа встретились с руководством "Юнайтед"

Британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф направил своих представителей в офис "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" для встречи с руководством клуба.

Как известно, Рэтклифф собирается купить 25% акций "Юнайтед" за 1.3 млрд. фунтов и получить контроль над футбольными операциями "красных дьяволов".



В четверг Рэтклифф стал еще на шаг ближе к заключению сделки, направив своих людей в офис "Юнайтед", чтобы встретиться там со спортивным директором Джоном Мерто и временным исполнительным директором Патриком Стюартом.



По информации The Athletic, Рэтклиффа во время этого визита представляли сэр Дэйв Брейлсфорд и Жан-Клод Блан, которые занимаются развитием спортивного портфолио Ineos, компании сэра Джима.



Ожидается, что Рэтклифф, возглавив спортивный проект "Юнайтед", сможет расставить своих людей на ключевых должностях, и Брейлсфорд с Бланом должны получить ведущие роли.