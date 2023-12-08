Постекоглу: "Мы здесь не для того, чтобы устраивать шоу"

Анге Постекоглу Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что для его команды недостаточно просто играть в хороший футбол.

Накануне вечером "Тоттенхэм" потерпел домашнее поражение 2:1 от "Вест Хэма", хотя после первого тайма вел в счете 1:0.

Таким образом, "шпоры" набрали всего одно из 15 последних доступных в Премьер-Лиге и теперь находятся за пределами топ-4.

"Тоттенхэм" вновь заслужил похвалу хорошей игрой, но без результата это не имеет смысла для Постекоглу. Анге хочет, чтобы "шпоры" научились добивать соперника.

"Это очередной матч, когда мы доминировали по игре в футбол и не превратили это в нечто более осязаемое, позволяя сопернику оставаться в игре".

"Мы были по-настоящему плохи в обеих штрафных, и было ужасно пропустить два таких гола. У нас были невероятные моменты, даже во втором тайме".

"Мы должны проделать большой путь как команда, и дни вроде сегодняшнего являются дополнительным свидетельством этого".

"Когда мы действительно хороши, значит мы ведем 3:0. Дело не в том, чтобы играть в хороший футбол. Дело в том, чтобы выигрывать футбольные матчи. Я говорю это с самого начала — я настраиваю команды на победы в матчах".

"1:0 к перерыву было недостаточно хорошей игрой в нашем исполнении. Хорошей игрой было бы 3:0 или 4:0. Когда этого не происходит, значит ты не забиваешь голы, которые должен был, и в итоге ты получаешь по заслугам".

"Порой мы можем замаскироваться и сказать, что зато мы играем в славный футбол. Но это не для меня — я хочу побеждать. За этим я и пришел в этот футбольный клуб".

"Я был расстроен манерой, в которой мы смирились со своей судьбой в первом тайме. В том плане, что мы думали: "Мы ведем 1:0, мы играем хорошо, результат позаботится о себе сам".

"Мы противостоим командам с боевым духом вроде "Вест Хэма", и когда они проигрывают, нужно их добивать. Мы играем в достойный футбол в этот период, и это замечательно, но в конце концов смысл не в этом. Мы здесь, чтобы быть успешными, а не устраивать шоу", — цитирует Постекоглу Sky Sports.


Метки Вест Хэм, Постекоглу, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2023 08:00

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  1. dvaodinfy 08.12.2023 09:30 # dvaodinfy
    так дохуя ошибок в слове петунхэм - исправьте

    (ответить)

  2. easports 08.12.2023 08:42 # easports
    Цикл любого гл.тренера в ТТХ:

    Победы в первых матчах в начале чемпа и тихие разговоры про борьбу за чемпик.
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    Проеб за проебом к НГ. Легкое раздражение гл.тренера (вы здесь)
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    Победа над тимой из топ-6 и возвращение в борьбу за топ-4 в феврале.
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    Проеб подряд в 3-4 матчах и потеря шансов на топ-4 к маю.
    Разъеб команды на прессухе в стиле Конте
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    Уход из клуба.

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  3. wilegend 08.12.2023 08:23 # wilegend
    никуя не понял но очень интересно

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