Постекоглу: "Мы здесь не для того, чтобы устраивать шоу"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что для его команды недостаточно просто играть в хороший футбол.

Накануне вечером "Тоттенхэм" потерпел домашнее поражение 2:1 от "Вест Хэма", хотя после первого тайма вел в счете 1:0.



Таким образом, "шпоры" набрали всего одно из 15 последних доступных в Премьер-Лиге и теперь находятся за пределами топ-4.



"Тоттенхэм" вновь заслужил похвалу хорошей игрой, но без результата это не имеет смысла для Постекоглу. Анге хочет, чтобы "шпоры" научились добивать соперника.



"Это очередной матч, когда мы доминировали по игре в футбол и не превратили это в нечто более осязаемое, позволяя сопернику оставаться в игре".



"Мы были по-настоящему плохи в обеих штрафных, и было ужасно пропустить два таких гола. У нас были невероятные моменты, даже во втором тайме".



"Мы должны проделать большой путь как команда, и дни вроде сегодняшнего являются дополнительным свидетельством этого".



"Когда мы действительно хороши, значит мы ведем 3:0. Дело не в том, чтобы играть в хороший футбол. Дело в том, чтобы выигрывать футбольные матчи. Я говорю это с самого начала — я настраиваю команды на победы в матчах".



"1:0 к перерыву было недостаточно хорошей игрой в нашем исполнении. Хорошей игрой было бы 3:0 или 4:0. Когда этого не происходит, значит ты не забиваешь голы, которые должен был, и в итоге ты получаешь по заслугам".



"Порой мы можем замаскироваться и сказать, что зато мы играем в славный футбол. Но это не для меня — я хочу побеждать. За этим я и пришел в этот футбольный клуб".



"Я был расстроен манерой, в которой мы смирились со своей судьбой в первом тайме. В том плане, что мы думали: "Мы ведем 1:0, мы играем хорошо, результат позаботится о себе сам".



"Мы противостоим командам с боевым духом вроде "Вест Хэма", и когда они проигрывают, нужно их добивать. Мы играем в достойный футбол в этот период, и это замечательно, но в конце концов смысл не в этом. Мы здесь, чтобы быть успешными, а не устраивать шоу", — цитирует Постекоглу Sky Sports.