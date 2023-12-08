"Ливерпуль" может купить Лакруа после потери Матипа

"Ливерпуль" обратил свой взор на центрального защитника "Вольфсбурга" Максанса Лакруа после травмы Жоэля Матипа.

После победы 0:2 над "Шеффилд Юнайтед" в минувшую среду главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил, что 32-летний Матип порвал крестообразные связки колена.



"Ливерпуль" и раньше искал усиление для центра обороны, потому что контракт Матипа истекает в конце сезона, но теперь "красные" могут попытаться пригласить игрока на проблемную позицию уже в январе, не откладывая это дело до лета.



По информации Daily Mirror, на радаре у "Ливерпуля" находится Лакруа, который выступает за "Вольфсбург" с 2020 года и оценивается в 25 миллионов фунтов.



23-летний француз выглядит реалистичной целью для "Ливерпуля" на январь. "Красные" также проявляют интерес к Марку Гехи из "Кристал Пэлас", но тот недоступен для трансфера посреди сезона.