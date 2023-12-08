Тен Хаг рассказал, что друзья отговаривали его от работы в МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг рассказал, что друзья отговаривали его от работы с "красными дьяволами".

Второй сезон Тен Хага складывается очень непросто — "Юнайтед" потерпел шесть поражений в 15 первых матчах Премьер-Лиги и находится на пороге вылета из Лиги Чемпионов.



Тен Хаг с самого начала знал, что ему будет тяжело, однако Эрик решил испытать себя этой работой.



"Я обожал команды сэра Алекса (Фергюсона) и ту их победу в Барселоне (в финале Лиги Чемпионов в 1999 году). Это было вдохновенно. Был создан большой и успешный клуб, который в последние 10 лет находился на спаде".



"Каждый говорил мне: "Ты не сможешь преуспеть в этой работе". Они называли ее невозможной. А что я? Я хотел откликнуться на этот вызов. Я знал, что это не будет легко, но это был такой замечательный клуб с такими замечательными фанатами".



"Люди любят "Манчестер Юнайтед" — или они против "Манчестер Юнайтед". Мне нравятся такие клубы. "Аякс" был таким же. Это самая сложная работа, но я хочу этот вызов", — сообщил Тен Хаг United We Stand.