Тен Хаг рассказал, что друзья отговаривали его от работы в МЮ

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг рассказал, что друзья отговаривали его от работы с "красными дьяволами".

Второй сезон Тен Хага складывается очень непросто — "Юнайтед" потерпел шесть поражений в 15 первых матчах Премьер-Лиги и находится на пороге вылета из Лиги Чемпионов.

Тен Хаг с самого начала знал, что ему будет тяжело, однако Эрик решил испытать себя этой работой.

"Я обожал команды сэра Алекса (Фергюсона) и ту их победу в Барселоне (в финале Лиги Чемпионов в 1999 году). Это было вдохновенно. Был создан большой и успешный клуб, который в последние 10 лет находился на спаде".

"Каждый говорил мне: "Ты не сможешь преуспеть в этой работе". Они называли ее невозможной. А что я? Я хотел откликнуться на этот вызов. Я знал, что это не будет легко, но это был такой замечательный клуб с такими замечательными фанатами".

"Люди любят "Манчестер Юнайтед" — или они против "Манчестер Юнайтед". Мне нравятся такие клубы. "Аякс" был таким же. Это самая сложная работа, но я хочу этот вызов", — сообщил Тен Хаг United We Stand.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2023 06:00

Количество просмотров Просмотров: 574



Поиск: