"Тоттенхэм" проиграл дома "Вест Хэму"

"Тоттенхэм" потерпел свое четвертое поражение в пяти последних матчах Премьер-Лиги, проиграв дома "Вест Хэму" со счетом 1:2.

Относительно 3:3 с "Манчестер Сити" в стартовый состав "шпор" вернулись отбывший дисквалификацию Кристиан Ромеро и Пьер-Эмиль Хейбьерг. Они заменили Эмерсона Рояла и Брайана Хиля.



Две перестановки произошло и у "молотобойцев", на воротах которых впервые в этом сезоне Премьер-Лиги оказался Лукаш Фабиански, заменив Альфонса Ареоля. Курт Зума появился вместо Константиноса Мавропаноса.



Уже на первой минуте Деян Кулусевски вышел один на один с Фабиански, но лишь уткнулся в голкипера гостей и пробить не успел. Как бы то ни было, рефери уже зафиксировал офсайд.



"Тоттенхэм" играл лучше и на 11-й минуте открыл счет. Педро Порро подал угловой, а Ромеро выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в дальний угол ворот — 1:0.



В дальнейшем "шпоры" очень легко добирались до чужой штрафной, но когда нужно было сделать решающий пас или нанести удар, у них возникли сложности.



Ближе к перерыву игра активизировалась. По хорошему моменту имели Джовани Ло Чельсо и Кулусевски, но удар первого был остановлен голкипером, а второго — защитником.



На 44-й минуте "Вест Хэм" первый и единственный раз до перерыва показал зубы, но Лукас Пакета, пробивая головой с отскоком от газона, не попал в створ.



Уже в добавленное к первому тайму время Зума, прерывая прострел Бреннана Джонсона, едва не совершил автогол, направив мяч в крестовину своих ворот.



Вскоре после начала второго тайма "молотобойцам" удалось сравнять счет. Мохаммед Кудус пробил с дистанции, и после двойного рикошета мяч отскочил к Джарроду Боуэну, который расстрелял ворота из центра штрафной — 1:1.



"Вест Хэм" заметно прибавил после перерыва, тогда как "Тоттенхэм" несколько просел, перестав угрожать воротам Фабиански.



На 70-й минуте вышедший на замену Ришарлисон слегка не попал по воротам, пробивая головой после навеса от Порро.



А спустя четыре минуты хозяева пропустили. Дестини Удоджи неудачно отдал передачу назад на Гульельмо Викарио, который рванул вперед и помешал пробить Боуэну, но мяч отскочил к Уорд-Проузу. Джеймс первым ударом попал в штангу, однако вторым все же поразил пустые ворота — 1:2.



В концовке матча "Тоттенхэм" выглядел выдохшимся, не сумев серьезно напрячь своего соперника.



"Тоттенхэм" очень хорошо провел первый тайм, и такое впечатление, что после перерыва у ослабленных травмами "шпор" просто закончились силы. "Вест Хэм" оказался свежее и энергичнее.



"Тоттенхэм" — "Вест Хэм". Отчет о матче