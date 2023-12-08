Шоу объяснил "лайк" с критикой партнеров по МЮ

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу объяснил, почему "лайкнул" твит с критикой двух своих партнеров по команде.

В среду вечером "Юнайтед" провел один из своих лучших матчей в этом сезоне с точки зрения продемонстрированной игры, одержав победу 2:1 над "Челси".



На этот матч Маркусу Рэшфорду и Антони Мартиалю не нашлось места в стартовом составе "Юнайтед", и легенда "красных дьяволов" Патрис Эвра, выступавший в роли телевизионного эксперта, сделал неутешительный вывод насчет пары нападающих.



"Думаю, Маркусу Рэшфорду и Антони Мартиалю будет сложно вернуться в стартовый состав", — гласит понравившийся Шоу твит с высказыванием Эвра.



Позже Люк объяснил, почему "лайкнул" столь критичную к его партнерам по раздевалке запись в социальной сети.



"Да ладно, не глупите. Разумеется, это не было умышленно", — написал Шоу.