Колуилл пожаловался на предвзятость VAR

Защитник "Челси" Леви Колуилл пожаловался на предвзятость арбитров VAR.



Накануне вечером 20-летний Колуилл с капитанской повязкой вывел "Челси" на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".



Это был один из худших матчей сезона для "Челси" и лично для Колуилла по игре. "Синие" уступили 2:1, хотя могли пропустить гораздо больше.



Однако события матча на "Олд Траффорд" только укрепили ощущение Колуилла о том, что арбитры VAR в Премьер-Лиге несправедливы с ним.



"Прямо сейчас VAR что-то имеет против меня. Не знаю, что я им такое сделал".



"Против "Брайтона" они пытались поставить на мне пенальти, а когда меня потянули за футболку здесь (Мактоминей), они не отреагировали. Если бы так потянул за футболку я, то они был назначили пенальти. Что есть, то есть".



"Это был разочаровывающий вечер. Мы имели свои моменты, и если бы мы их использовали, то матч сложился бы по-другому. Но это часть игры, и нам нужно двигаться дальше и думать о "Эвертоне" на выходных", — цитирует Колуилла Daily Mail.