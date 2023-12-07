"Брентфорд" потерял Мбемо на несколько недель

"Брентфорд" потерял своего лучшего бомбардира в этом сезоне Бриана Мбемо на несколько недель с травмой лодыжки.

В минувшую среду Мбемо забил свой седьмой гол в этом сезоне Премьер-Лиги, реализовав пенальти в проигранном "Брентфордом" матче Премьер-Лиги против "Брайтона" (2:1).



Позже в матче 24-летний игрок сборной Камеруна повредил свою лодыжку, которая даже может помешать его участию в стартующем 13 января Кубке Африки.



"Это серьезная травма. Позже он пройдет обследование, но мы не знаем, сколько точно недель он пропустит. Он определенно не сыграет в субботу".



"Он выполняет невероятный объем работы для команды — мало вингеров так упорно трудятся и так много значат для команды. Он стал ключевым игроком — "дай мне мяч, дальше я сам". Кто теперь будет таким человеком? В ближайшие недели узнаем", — цитирует главного тренера "пчел" Томаса Франка BBC.