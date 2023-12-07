"Форест" уволит Купера в случае поражения от "Вулверхэмптона"

Стив Купер будет уволен с поста главного тренера "Ноттингем Форест" в случае поражения от "Вулверхэмптона" в ближайшую субботу.

Накануне вечером "Форест" потерпел поражение 5:0 от "Фулхэма", причем на трибунах "Крэйвен Коттадж" присутствовал владелец "лесников" Евангелос Маринакис.



На фоне пятого для "Форест" поражения в шести последних матчах Премьер-Лиги сразу же появились слухи, что Маринакис собирается уволить Купера, однако Sky Sports ожидает, что экзекуция валлийского специалиста будет отложена до уикенда, как минимум.



Внутри "Форест" также есть ощущение, что Купер не сможет сохранить работу, если не добьется положительного результата на "Молинью", а под таковым подразумевается победа или ничья.



Sky Sports добавляет, что веру в Купера теряют не только боссы клуба, но и игроки команды, а сам Стив испытывает все большее разочарование от своей работы, хотя на словах обещает сражаться до конца.