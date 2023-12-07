Сунесс: "Грилиш предсказуем и совершает слишком много касаний"

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс раскритиковал полузащитника "Манчестер Сити" Джека Грилиша.

За годы выступлений в Премьер-Лиге Грилиш заслужил репутацию игрока, который собирает на себе огромное количество фолов и умеет обыгрывать один в один.



Однако Сунессу это говорит лишь о том, что Грилиш передерживает мяч и действует предсказуемо. Поэтому Грэм не удивлен, что в последнее время Жереми Доку выигрывает конкуренцию у Джека.



"Он совершат слишком много касаний. Меня учили некоторые из лучших мозгов в истории футбола, требуя избавляться от мяча в ногах как можно скорее. Если можешь, то пасуй".



"Он не делает правильных вещей, и статистика подтверждает это".



"Увидев игрока, который идет в дриблинг, необразованные люди скажут: "О, вот это игрок". Это заставляет тебя вскакивать со своего места. Так всегда бывает с игроками, которые, владея мячом, пытаются обыгрывать соперника".



"Но в конце концов от этих действий должен быть какой-нибудь толк. Обыграй одного и пораньше отдай мяч. Не нужно обыгрывать одного, обыгрывать второго, чтобы потерять мяч на третьем".



"Я просто думаю, Джек не может увидеть возможность для паса достаточно рано, и поэтому он совершает лишние касания".



"Я не верю, что какой-либо тренер говорит игроку — не только Джеку, а любому игроку — возиться с мячом так долго, как это делает он".



"Я не вижу, чтобы он достаточно часто доходил до ворот, обыгрывая кого-либо".



"Ты не хочешь становиться предсказуемым. Прямо сейчас он предсказуем".



"Он оказался в тупиковой ситуации из-за Доку, который вызывает у меня восторг и который напорист".



"Должен сказать, я не его (Грилиша) главный фанат. Впечатление от его игры обманчиво".



"Если вы поместите его на трансферный рынок завтра, то кто купит его? За сколько?" — сообщил Сунесс talkSPORT.