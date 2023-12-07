"Арсенал" обдумывает покупку Палиньи

"Арсенал" рассматривает возможность приобретения полузащитника "Фулхэма" Жоау Палиньи в зимнее трансферное окно.

Только на днях появилась информация, что минимум два клуба Премьер-Лиги готовы составить конкуренцию "Баварии" в борьбе за Палинью в январе.



По информации Daily Mirror, одним из английских претендентов на Палинью как раз и является "Арсенал", чей главный тренер Микель Артета намерен найти замену подверженному травмам Томасу Партею.



К Партею существует интерес со стороны "Ювентуса", поэтому Артета готов принести Томаса в жертву для приглашения другого полузащитника, который специализируется на опорной зоне.



Идеальной целью для Артеты мог бы стать Дуглас Луис из "Астон Виллы", однако этот трансфер не выглядит реалистичным в январе, учитывая успехи бирмингемской команды.



Ожидается, что "Фулхэм" не будет стоять на пути у 28-летнего Палиньи, который оценивается в 55-60 млн. фунтов.