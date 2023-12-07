МЮ открыт к предложениям насчет Варана, Каземиро и Санчо
"Манчестер Юнайтед" открыт к предложениям насчет трех игроков первой команды в январе.
На днях в прессе появились слухи о расколе в раздевалке "Юнайтед", на что клуб с "Олд Траффорд" отреагировал, не пустив ряд журналистов на пресс-конференцию главного тренера Эрика Тен Хага во вторник.
Эти спекуляции только укрепили желание Тен Хага избавиться от недовольных или резко сбавивших игроков, и The Independent утверждает, что покинуть "Юнайтед" в январе могут защитник Рафаэль Варан, полузащитник Каземиро и вингер Джейдон Санчо.
"Юнайтед" готов проявить гибкость и в отношении других игроков, поэтому мало кто в раздевалке "красных дьяволов" может чувствовать себя в безопасности.
"Юнайтед" также хотел бы совершить некоторые приобретения в январе, включая центрального защитника, но это во многом зависит от продаж.
07.12.2023 18:00
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