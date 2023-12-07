МЮ открыт к предложениям насчет Варана, Каземиро и Санчо

"Манчестер Юнайтед" открыт к предложениям насчет трех игроков первой команды в январе.

На днях в прессе появились слухи о расколе в раздевалке "Юнайтед", на что клуб с "Олд Траффорд" отреагировал, не пустив ряд журналистов на пресс-конференцию главного тренера Эрика Тен Хага во вторник.



Эти спекуляции только укрепили желание Тен Хага избавиться от недовольных или резко сбавивших игроков, и The Independent утверждает, что покинуть "Юнайтед" в январе могут защитник Рафаэль Варан, полузащитник Каземиро и вингер Джейдон Санчо.



"Юнайтед" готов проявить гибкость и в отношении других игроков, поэтому мало кто в раздевалке "красных дьяволов" может чувствовать себя в безопасности.



"Юнайтед" также хотел бы совершить некоторые приобретения в январе, включая центрального защитника, но это во многом зависит от продаж.