"Тоттенхэм" отклонил запрос "Суонси" насчет правой руки Постекоглу

"Тоттенхэм" отклонил запрос "Суонси" насчет Криса Дэвиса, ассистента главного тренера "шпор" Анге Постекоглу.

38-летний Дэвис был ведущим кандидатом на замену Майклу Даффу, с которым "Суонси" попрощался в минувший понедельник.



Дэвис едва не возглавил "Суонси" еще минувшим летом, но тогда клуб Чемпионшипа назначил Даффа, а Крис вошел в тренерский штаб Постекоглу в "Тоттенхэме".



Как сообщает Evening Standard, Постекоглу совершенно не желает терять Дэвидса, поэтому запрос "Суонси" насчет правой руки Анге были отклонен.



Дэвис, бывший игрок юношеской сборной Уэльса U-19, на протяжении более четырех лет помогал Брендану Роджерсу в "Лестере", "Селтике", "Ливерпуле" и "Суонси".



Теперь "Суонси" собирается переключиться на альтернативные цели, среди которых называются Натан Джонс, Джон Юстас, Люк Уильямс, Брайан Барри-Мерфи и Эрик Рамзи.