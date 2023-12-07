Клопп не думает о титуле Премьер-Лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что даже не помышляет о завоевании титула Премьер-Лиги.

Накануне "Ливерпуль" отпраздновал победу 0:2 в гостях у "Шеффилд Юнайтед", благодаря чему оказался на втором месте в Премьер-Лиге, уступая два очка лидирующему "Арсеналу".



Дополнительно "красных" могут воодушевлять проблемы действующего чемпиона в лице "Манчестер Сити", который не знает побед в Премьер-Лиге уже четыре матча кряду, однако Клопп предлагает отложить разговор о шансах своей команды на титул до середины весны.



"Мы не заинтересованы в этом. Меня это правда не интересует. До тех пор, пока мы где-то рядом, меня это устраивает".



"Если кто-нибудь спишет "Сити" со счетов, то это будет крупнейшая шутка в истории футбола. Это правда не имеет смысла. Разумеется, "Арсенал" сражается за титул. Это так сложно, так напряженно, и впереди у нас много матчей. Давайте преодолеем это, а в апреле вы спросите меня снова", — цитирует Клоппа Daily Mirror.