"Вест Хэм" и "Пэлас" хотят Экитике

"Вест Хэм" и "Кристал Пэлас" заинтересованы в приглашении нападающего ПСЖ Уго Экитике в зимнее трансферное окно.

Оба лондонских клуба интересовались Экитике еще минувшим летом, однако Уго отверг интерес из Премьер-Лиги и заключил постоянный контракт с ПСЖ, за который он отыграл сезон 2022/23 на правах аренды из "Реймса".



Этот сезон совершенно не складывается для Экитике, который свои единственные девять минут сыграл еще в августе. ПСЖ готов отпустить 21-летнего француза — в аренду или насовсем по правильной цене.



По информации Evening Standard, "Пэлас" рассматривает Экитике в качестве замены для Жан-Филиппа Матета, который собирается перейти в "Айнтрахт" в январе.



А "Вест Хэму" Экитике необходим в свете слабой голевой отдачи от Мичейла Антонио и Данни Ингса — единственных чистых нападающих в составе "молотобойцев".