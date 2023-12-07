"Вест Хэм" и "Пэлас" хотят Экитике
"Вест Хэм" и "Кристал Пэлас" заинтересованы в приглашении нападающего ПСЖ Уго Экитике в зимнее трансферное окно.
Оба лондонских клуба интересовались Экитике еще минувшим летом, однако Уго отверг интерес из Премьер-Лиги и заключил постоянный контракт с ПСЖ, за который он отыграл сезон 2022/23 на правах аренды из "Реймса".
Этот сезон совершенно не складывается для Экитике, который свои единственные девять минут сыграл еще в августе. ПСЖ готов отпустить 21-летнего француза — в аренду или насовсем по правильной цене.
По информации Evening Standard, "Пэлас" рассматривает Экитике в качестве замены для Жан-Филиппа Матета, который собирается перейти в "Айнтрахт" в январе.
А "Вест Хэму" Экитике необходим в свете слабой голевой отдачи от Мичейла Антонио и Данни Ингса — единственных чистых нападающих в составе "молотобойцев".
07.12.2023 15:00
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