Гвардиола: "Уйду на пенсию, если снова сделаем требл"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что завершит свою карьеру, если ему покорится требл и в этом сезоне.

В прошлом сезоне "Сити" удалось одновременно выиграть Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов. Прежде это достижение покорялось лишь "Манчестер Юнайтед" в 1999 году.



Гвардиола пока не думает о завоевании трофеев в этом сезоне, но если "Сити" снова сделает требл, Хосеп всерьез рассмотрит возможность, чтобы поставить точку в своей карьере на столь мажорной ноте.



"Если мы сделаем требл в этом сезоне, я уйду на пенсию, это точно".



"Я знаю, что это крайне сложно. Как много невероятных команд было в Англии? И только однажды сэру Алексу (Фергюсону) удалось сделать это, а затем нам в прошлом сезоне".



"Когда мы разговариваем, то хорошо готовимся к первому матчу, затем ко второму и затем к третьему. Посмотрим, каков наш уровень. Самое соревнование и твои соперники диктуют твой уровень".



"Это сложное испытание, но кто думает о титуле в сентябре, октябре, ноябре? Забудьте, это было бы большой ошибкой", — сообщил Гвардиола Amazon Prime.