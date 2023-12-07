Вингер Нони Мадуэке хочет уйти из "Челси", проведя в лондонском клубе менее 12 месяцев.

В январе этого года "Челси" приобрел Мадуэке у ПСВ по сделке стоимостью 35 миллионов фунтов, однако адаптация Нони на новом месте получилась тяжелой.



Заступивший на должность главного тренера "Челси" минувшим летом Маурисио Почеттино не очень-то жалует Мадуэке, который в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл только шесть матчей, включая пять выходов на замену.



По информации TEAMtalk, 21-летний англичанин разочарован своей ситуацией с игровым временем и готов рассмотреть предложения для ухода в аренду в январе.



"Челси" по-прежнему возлагает большие надежды на Мадуэке, который в данный момент находится за спиной у Рахима Стерлинга, Михаила Мудрика и Коула Палмера, поэтому продажа Нони даже не обсуждается.