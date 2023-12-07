Мадуэке хочет уйти из "Челси"
Вингер Нони Мадуэке хочет уйти из "Челси", проведя в лондонском клубе менее 12 месяцев.
В январе этого года "Челси" приобрел Мадуэке у ПСВ по сделке стоимостью 35 миллионов фунтов, однако адаптация Нони на новом месте получилась тяжелой.
Заступивший на должность главного тренера "Челси" минувшим летом Маурисио Почеттино не очень-то жалует Мадуэке, который в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл только шесть матчей, включая пять выходов на замену.
По информации TEAMtalk, 21-летний англичанин разочарован своей ситуацией с игровым временем и готов рассмотреть предложения для ухода в аренду в январе.
"Челси" по-прежнему возлагает большие надежды на Мадуэке, который в данный момент находится за спиной у Рахима Стерлинга, Михаила Мудрика и Коула Палмера, поэтому продажа Нони даже не обсуждается.
07.12.2023 13:00
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нига плиззз
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Первый пошёл.
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Император!!!
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