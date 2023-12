Светская хроника за четверг

"Тоттенхэм" собирается купить центрального защитника. Алекс Баэна стал целью для клубов Премьер-Лиги. Фрэнк Лэмпард может получить работу в МЛС. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Голкипер Марк Меньян может отказаться от нового контракта с "Миланом" из-за интереса "Манчестер Юнайтед". (Corriere della Sera)



Саудовские клубы интересуются нападающим "Тоттенхэма" Ришарлисоном, однако "шпоры" отпустят бразильца только за 60 миллионов фунтов. (90min)



"Тоттенхэм" обдумывает покупку защитника "Эвертона" Бена Годфри в январе. (talkSPORT)



В шорт-листе "Тоттенхэма" по укреплению центра обороны значатся Джаррад Брантуэйт из "Эвертона", Марк Гехи из "Кристал Пэлас" и Жан-Клер Тодибо из "Ниццы. (Sky Sports)



Вингер "Вильярреала" Алекс Баэна вызывает интерес у "Арсенала" и "Ньюкасла". (Ekrem Konur)



Директор "Астон Виллы" Мончи уже договаривается о покупке Баэны. (AS)



"Вест Хэм" готов продать полузащитника Пабло Форнальса в январе. (Evening Standard)



"Вест Хэму" придется раскошелиться более чем на 40 млн. фунтов ради 29-летнего полузащитника "Интера" Хакана Чалханоглу. (Calciomercato)



"Бавария" проявляет интерес к защитнику "Астон Виллы" Клеману Лангле. (Bild)



"Милан" готов взять защитника "Арсенала" Якуба Кивера в аренду с обязательством по выкупу. (90min)



"Арсенал" следит за 19-летним полузащитником "Хайдука" Рокасом Пукштасом. (The Sun)



Другое



Защитник Курт Зума вернется в заявку "Вест Хэма" на матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в четверг после пережитого потрясения, связанного с ограблением дома в минувший уикенд. (Daily Mail)



Клуб МЛС "Шарлотт" выбирает нового главного тренера из Фрэнка Лэмпарда и Дина Смита. (The Athletic)



Защитник "Ньюкасла" Тино Ливраменто надеется получить вызов в сборную Англии, отказываясь перейти под знамена Шотландии или Португалии. (The Telegraph)



Владелец "Ноттингем Форест" Евангелом Маринакис выбросил в кусты свой билет после поражения 5:0 от "Фулхэма" в среду вечером. (The Sun)