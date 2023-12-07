Клопп объяснил вынужденную замену Макаллистера
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил вынужденную замену полузащитника Алексиса Макаллистера против "Шеффилд Юнайтед".
Накануне Макаллистер помог "Ливерпулю" одержать победу 0:2 на поле последней команды Премьер-Лиги, однако около часовой отметки Клопп был вынужден снять Алексиса с игры.
Оказывается, 24-летний аргентинец получил рассечение колена, и пока Юрген не знает, удастся ли решить эту проблему до выезда к "Кристал Пэлас" в ближайшую субботу.
"С Маккой приключилось несчастье. Рано в матче ему наступили на колено, и он получил рассечение. Поскольку рана была открытой, мы просто заклеили ее. Разумеется, это было больно, но он смог продолжить игру".
"Затем (в перерыве) мы наложили швы, но ему стало слегка неудобно, и в итоге он больше не мог двигаться. Теперь нам нужно посмотреть, как долго это займет. Надеюсь, не слишком долго", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".
07.12.2023 11:00
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Здоровья парню!
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