Клопп объяснил вынужденную замену Макаллистера

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил вынужденную замену полузащитника Алексиса Макаллистера против "Шеффилд Юнайтед".

Накануне Макаллистер помог "Ливерпулю" одержать победу 0:2 на поле последней команды Премьер-Лиги, однако около часовой отметки Клопп был вынужден снять Алексиса с игры.



Оказывается, 24-летний аргентинец получил рассечение колена, и пока Юрген не знает, удастся ли решить эту проблему до выезда к "Кристал Пэлас" в ближайшую субботу.



"С Маккой приключилось несчастье. Рано в матче ему наступили на колено, и он получил рассечение. Поскольку рана была открытой, мы просто заклеили ее. Разумеется, это было больно, но он смог продолжить игру".



"Затем (в перерыве) мы наложили швы, но ему стало слегка неудобно, и в итоге он больше не мог двигаться. Теперь нам нужно посмотреть, как долго это займет. Надеюсь, не слишком долго", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".