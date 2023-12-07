Тен Хаг: "Это не ощущалось как кризис"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отверг предположения о том, что его команда находится в кризисе.

Накануне "Юнайтед" в доминирующей манере переиграл "Челси". Счет 2:1 впечатляет не так, как показанный "красными дьяволами" футбол.



Вдохновившись победой, Тен Хаг выразил уверенность, что он полностью контролирует ситуацию и ведет команду правильным путем.



"Мы очень хорошо начали матч, очень динамично, смело и проактивно. Мы создали много моментов в тот отрезок и могли повести в два-три мяча".



"Мы доминировали над соперником с мячом и без мяча. Я получил очень большое удовольствие от игры команды сегодня".



"Это не ощущалось как кризис. Мы сохраняли спокойствие, трудились в соотвествии с планом и знали, где и что нужно делать".



"Мы движемся в правильном направлении, критика вокруг не отвлекает нас, мы очень критичны и требовательны к себе, и мы хотим быть лучше".



"Если мы что-либо делаем плохо, мы хотим это исправить и хотим следовать своему плану. Сезон длится долго, и нам нужно значительно прибавить, если мы хотим быть успешны, но команда способна на это", — цитирует Тен Хага Sky Sports.