Почеттино назвал две причины, почему "Челси" проиграл МЮ
Наставник "Челси" Маурисио Почеттино назвал две причины, почему его команда потерпела поражение 2:1 от "Манчестер Юнайтед".
Несмотря на минимальную разницу в счете, "Юнайтед" победил "Челси" в доминирующей манере. "Синие" позволили своему сопернику нанести аж 28 ударов за матч.
Столь слабую игру Почеттино объясняет тем, что "Юнайтед" отдыхал на день больше, а "Челси" в своем предыдущем матче — против "Брайтона в минувшее воскресенье — с конца первого тайма действовал вдесятером ввиду удаления Конора Галлахера и потому оставил много сил.
"Поначалу это было сложно, они ("Юнайтед") показали огромную энергию. Возможно, на нас повлияло то, что в воскресенье мы играли вдесятером на протяжении 60 минут примерно тем же составом".
"Возможно, нам было сложно начать матч так, как мы хотели. Возможно, это одна из причин, почему мы неважно начали матч".
"Сложно анализировать такого рода матч, потому что "Манчестер Юнайтед" имел на один день больше для восстановления, тогда как мы 60 минут играли вдесятером. Учитывая эту ситуацию, нам слегка не хватало энергии с самого начала матча".
"Я чувствую, что они были лучше и заслужили победу", — цитирует Почеттино Evening Standard.
07.12.2023 09:00
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и эти пидары выдали матч жизни против Арсика суки полупокерные
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первая причина это я , а вторая это тоже я
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ИМПЕРАТОР!!!
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1.поче
2.тино
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1.Хуевый тренер
2.Владелец - дурак
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2 причины : СОСТАВ ПРОСТО ДЭРМИЩЕ, немощьные, полудохлые, бегать не могут, атаковать не могут ничего не могут. Дно
Джексон мразота просто исчезни навсегда! Мечта всех. Мудрик просто бегает и пасс назад 🤦🏼♂.
Гавно состав, гавно тренер гавно команда
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Купить Фофану и не иметь возможности 2 года его использовать, купить затем летом Лавия и Нкунку и не видеть их дебюта 6 месяцев, иметь в составе вечно травмированных Чилуэлла и Джеймса. Нескончаемая плеяда с этими травмами.
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Че за галимые оправдания.. когда три состава сидит на лавке
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