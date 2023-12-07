Почеттино назвал две причины, почему "Челси" проиграл МЮ

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино назвал две причины, почему его команда потерпела поражение 2:1 от "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на минимальную разницу в счете, "Юнайтед" победил "Челси" в доминирующей манере. "Синие" позволили своему сопернику нанести аж 28 ударов за матч.



Столь слабую игру Почеттино объясняет тем, что "Юнайтед" отдыхал на день больше, а "Челси" в своем предыдущем матче — против "Брайтона в минувшее воскресенье — с конца первого тайма действовал вдесятером ввиду удаления Конора Галлахера и потому оставил много сил.



"Поначалу это было сложно, они ("Юнайтед") показали огромную энергию. Возможно, на нас повлияло то, что в воскресенье мы играли вдесятером на протяжении 60 минут примерно тем же составом".



"Возможно, нам было сложно начать матч так, как мы хотели. Возможно, это одна из причин, почему мы неважно начали матч".



"Сложно анализировать такого рода матч, потому что "Манчестер Юнайтед" имел на один день больше для восстановления, тогда как мы 60 минут играли вдесятером. Учитывая эту ситуацию, нам слегка не хватало энергии с самого начала матча".



"Я чувствую, что они были лучше и заслужили победу", — цитирует Почеттино Evening Standard.