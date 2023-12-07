"Ноттингем Форест" готов уволить Купера

"Ноттингем Форест" готов указать на дверь своему главному тренеру Стиву Куперу.

Еще в конце ноября появилась информация, что владелец "Форест" Евангелос Маринакис задумывается о расставании с Купером, который не оправдывает его ожиданий в этом сезоне.



С тех пор "Форест" проиграл дома "Эвертону" со счетом 0:1, а накануне вечером "лесники" были разгромлены "Фулхэмом" в Лондоне — 5:0.



Маринакис присутствовал на "Крэйвен Коттадж" и теперь собирается принять решение насчет Купера. В качестве тренеров, которые привлекают Евангелоса, Daily Mail называет поработавшего с "Вулверхэмптоном" Хулена Лопетеги, а также Марку Силву, который как раз трудится в "Фулхэме".



Добавим, болельщики "Форест" по-прежнему благодарны Куперу за возвращение клуба в Премьер-Лигу, поэтому Стив получил аплодисменты от гостевой трибуны после поражения 5:0 накануне.