Гвардиола обещает найти решение проблем "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал найти решение, чтобы наладить игру своей команды после поражения 2:1 от "Астон Виллы".
Отправившись в Бирмингем без дисквалифицированного Родри, "Сити" показал крайне невыразительный футбол на "Вилла Парк" и потерпел справедливое поражение.
Этому поражению предшествовали три ничьи подряд в Премьер-Лиге, поэтому Гвардиола озабочен тем, какие изменения ему нужно внести в игру "горожан".
"Астон Вилла" сыграла лучше".
"В первом тайме мы не продвигались вперед при владении мячом. Во втором тайме стало гораздо, гораздо лучше, и у нас были моменты, но у нас возникли сложности с тем, чтобы сделать пас и совершить движения в правильные моменты".
"Что касается гола, то мы сами забили четыре или пять голов с помощью рикошетов, поэтому с этим ничего не поделать. Нам нужно смириться с тем, что "Астон Вилла" была лучше, и перейти к "Лутону".
"Конечно, Родри — важный игрок, но его здесь нет, и мы должны находить способ одерживать победы без него".
"В последние годы мы находили способ выигрывать матчи, но сейчас у нас небольшие сложности, и нам нужно найти способ побеждать. Моя задача — найти решение. Выигрывая матчи, ты меняешь динамику. Когда соперник лучше, ты должен признать это", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
07.12.2023 07:00
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Михайло, с утра гонишь что ли)))
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