Гвардиола обещает найти решение проблем "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал найти решение, чтобы наладить игру своей команды после поражения 2:1 от "Астон Виллы".

Отправившись в Бирмингем без дисквалифицированного Родри, "Сити" показал крайне невыразительный футбол на "Вилла Парк" и потерпел справедливое поражение.



Этому поражению предшествовали три ничьи подряд в Премьер-Лиге, поэтому Гвардиола озабочен тем, какие изменения ему нужно внести в игру "горожан".



"Астон Вилла" сыграла лучше".



"В первом тайме мы не продвигались вперед при владении мячом. Во втором тайме стало гораздо, гораздо лучше, и у нас были моменты, но у нас возникли сложности с тем, чтобы сделать пас и совершить движения в правильные моменты".



"Что касается гола, то мы сами забили четыре или пять голов с помощью рикошетов, поэтому с этим ничего не поделать. Нам нужно смириться с тем, что "Астон Вилла" была лучше, и перейти к "Лутону".



"Конечно, Родри — важный игрок, но его здесь нет, и мы должны находить способ одерживать победы без него".



"В последние годы мы находили способ выигрывать матчи, но сейчас у нас небольшие сложности, и нам нужно найти способ побеждать. Моя задача — найти решение. Выигрывая матчи, ты меняешь динамику. Когда соперник лучше, ты должен признать это", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.