Матип порвал крестообразные связки колена

Жоэль Матип Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил, что защитник Жоэль Матип порвал крестообразные связки колена и уже не сыграет в этом сезоне.

Матип был вынужденно заменен на 69-й минуте победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Фулхэма" в минувшее воскресенье (4:3).

На своей пресс-конференции во вторник Клопп поведал, что еще не получил результаты углубленного обследования, однако после победы 0:2 над "Шеффилд Юнайтед" в среду вечером Юрген все же поделился новостями насчет здоровья Жоэля.

"Это крестообразные связки колена, разрыв. К сожалению, это то, что я ожидал с первой секунды. Все свидетельствовало об этом. Ему очень не повезло", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".

Добавим, контракт Матипа истекает как раз в конце этого сезона, поэтому воскресная победа над "дачниками" может так и остаться последним матчем 32-летнего камерунца за мерсисайдский клуб.




Метки Ливерпуль, Матип, травмы

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2023 06:00

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  1. bmw-e34 07.12.2023 06:30 # bmw-e34
    Можно забыть про влажные мечты колбасников перевести ТТА в центр... ну это пока.

    (ответить)

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