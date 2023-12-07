"Юнайтед" победил "Челси" благодаря дублю Мактоминея

Скотт Мактоминей Дубль Скотта Мактоминея обеспечил "Манчестер Юнайтед" заслуженную победу 2:1 над "Челси".

Аарон Ван-Биссака, Кобби Майну, Маркус Рэшфорд и Антони Мартиаль были переведены на скамейку запасных "красных дьяволов", а вместо них в старте появились Виктор Линделеф, Софьян Амрабат, Антони и Расмус Хейлунд.

В стартовый состав "синих" вернулись Марк Кукурелья и Коул Палмер, заменив Бенуа Бадиашиле и дисквалифицированного Конора Галлахера.

Хозяевам "Олд Траффорд" потребовалось три минуты, чтобы создать первый голевой момент. Хейлунд наносил удар низом с левого края штрафной, однако Роберт Санчес выручил гостей.

А на восьмой минуте в ворота "Челси" был назначен пенальти за фол Энцо Фернандеса на Антони. К точке подошел Бруну Фернандеш, но его удар был парирован Санчесом. Добивание Алехандро Гарначо оказалось неточным.

"Синие" впервые огрызнулись на 12-й минуте, когда Михаил Мудрик завершал быструю комбинацию своей команды, однако удар украинца с острого угла пришелся в ближнюю штангу.

Все-таки "дьяволы" смотрелись предпочтительнее, и их гол на 19-й минуте выглядел логичным. Удар Харри Магуайра из пределов штрафной был заблокирован Кукурельей, однако мяч отскочил к Скотту Мактоминею, и тот расстрелял ворота — 1:0.

Гол только придал "Юнайтед" уверенности. На 32-й минуте Мактоминей наносил два удара в упор, головой и ногой, но Санчес оба раза сыграл блестяще.

Тут же "Челси" создал свой момент, однако Андре Онана не позволил отличиться Николя Джексону.

Несмотря на свое огромное игровое преимущество, хозяева не выглядели надежно в обороне. Вскоре Мудрик имел еще одну возможность отличиться, едва не закатив мяч в свободный угол ворот.

В итоге оборона и подвела "Юнайтед". На последней минуте первого тайма Палмер вошел в штрафную по центру, чуть улучшил позицию и закатил мяч в дальний угол ворот — 1:1.

Во втором тайме игра уже не была такой искрометной, хотя "дьяволы" по-прежнему действовали первым номером, а "синие" старались огрызаться.

На 69-й минуте настойчивость хозяев была вознаграждена. Гарначо с левого край штрафной навесил к дальней штанге, где никто не помешал Мактоминею пробить головой — 2:1.

"Челси" приуныл после второго пропущенного гола, а "Юнайтед", напротив, воодушевился и стал атаковать еще настойчивее.

В концовке гости, конечно, активизировались и даже могли уйти от поражения, однако удар Армандо Бройи головой пришелся в штангу.

Счет 1:1 после первого тайма не выглядел логичным — игровое преимущество "Юнайтед" было слишком большим. Во втором тайме "дьяволы" просто восстановили справедливость.

Манчестер Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2023 01:15

Количество просмотров Просмотров: 1425

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. electric 07.12.2023 02:04 # electric
    КНЯЗИ будут на троне!!!

    (ответить)

  2. bembo 07.12.2023 01:52 # bembo
    У Виллы 13 подряд домашних побед....ебанись чо творят то дикари.


    Я хочу чтобы ЭМЕРИ ЧПОКНУЛ АРСЕНАЛ И ВЫИГРАЛ АПЛ АХХАХАХА

    жаль почти анрил

    (ответить)

  3. xoce-moyp 07.12.2023 01:52 # xoce-moyp
    А куда пропали обосратки, которые тут сифонили "КАРАЛИИИИ!!" ???

    Ахахахабл ска

    (ответить)

  4. kellborn 07.12.2023 01:51 # kellborn
    Ей, чушпаны, отьебитесь от пацана! Я старших позову. Вам пизда.

    (ответить)

  5. v-0987654321 07.12.2023 01:50 # v-0987654321
    4:1

    2:1

    (ответить)

  6. bembo 07.12.2023 01:40 # bembo
    07.12.2023 01:34 # удалить
    bembo

    очень остроумно
    в принципе в стиле орков.
    гимли вонь шлюш суперпедик сосич такер, ну кароч вы все под одну гребенку, типо если закрасить ваши ники, то будто один и тот же человек пишет, просто в разных стадиях отупения и шизофрении.
    Например ВОООНЬ это уже дурка, чисто чел в смирительной рубахе уже. У бабули будто уже деменция.

    Источник: http://fapl.ru/posts/104437/?c=1#c7865268



    07.12.2023 01:36 #
    felix-the-cat

    Саси фитнес
    (ответить)

    07.12.2023 01:37 #
    v-0987654321

    Саси чорт фупла

    Источник: http://fapl.ru/posts/104437/?c=1#c7865268



    Что и требовалось доказать,, АХАХАХХАХАХАА

    (ответить)

  7. blueisthecolor 07.12.2023 01:35 # blueisthecolor
    Мало того что Кукурелья справа вышел, так еще и рядом с ним нерасторопный Дисаси, от которого мяч отскакивал как от столба. Итог - потери на ровном месте при выходе под не самым страшным прессингом. Не добавили уверенности и Кайседо с Энцо, которые как курицы без голов не знали че делать без Галлахера. Пакет провел встречу насчет дисциплины и грубой игры, а команда будто восприняла это как вызов - теперь будем играть максимально пресно, без агрессии. Особоенно на контрасте матча с Брайтоном это все выглядит нелепо, где рвали газон и боролись до конца. Крч команда щеглов, главное чтобы по башке получили после такого позора и уроки правильные извлекли. От Дисаси надо избавляться думаю, если Фофана опять ляжет в лазарет то надо будет брать правоного ЦЗ. Что стекло, что бугай - не варик на будущее

    (ответить)

  8. v-0987654321 07.12.2023 01:32 # v-0987654321
    10 ишакси 15 19



    Ахахахаха животные конченные

    (ответить)

  9. bembo 07.12.2023 01:31 # bembo
    10 Челси 15 19

    Источник: http://fapl.ru/posts/104437/?c=1#c7865260


    ЧО с ЕПАЛОЙ?

    (ответить)

  10. v-0987654321 07.12.2023 01:31 # v-0987654321
    Ибало пенсов представили?


    ахахаха жена Макрона арюююююююю

    (ответить)

  11. v-0987654321 07.12.2023 01:28 # v-0987654321
    Всю жизнь и всю дорогу опускаем пенсов ихаааааа хале хоп

    (ответить)

  12. leysan 07.12.2023 01:27 # leysan
    Это просто команда без мозгов. Вообще. Сколько нам будут забивать из вратарской после навесов я не знаю, уже который год эта хрень длится.
    95-я минута из 4 добавленных, угловой, в штрафной соперника 4 человека и подаёт Джеймс, который я вообще не помню, когда в последний раз нормально подавал угловой. На что вообще можно рассчитывать с настолько тупыми?

    (ответить)

  13. bembo 07.12.2023 01:27 # bembo
    нкунку лавию придет и императорси будет на троне
    заскринили?

    (ответить)

  14. brown-ale 07.12.2023 01:24 # brown-ale
    Забавно, что именно Мак тащит эту помойку. Тен Хаг его бы с радостью слил летом, но просто не смог. В обороне у Ман Юнайтед проходной двор, и команда с не импотентами в атаке насовала бы им трешку.

    (ответить)

  15. b84 07.12.2023 01:24 # b84
    пенсы чо с ебалом?)))

    (ответить)

  16. v-0987654321 07.12.2023 01:23 # v-0987654321
    1 Короли Лондона

    2 Убицы из Мерси

    3 Бирмингемские отморозки

    (ответить)

  17. skydreams 07.12.2023 01:23 # skydreams
    с победой фанов мю, абсолютно заслуженно

    (ответить)

  18. skychnie-oboi 07.12.2023 01:23 # skychnie-oboi
    Челси ровно сыграл на свое место в таблице.Притензий нет.

    (ответить)

  19. hachidlo 07.12.2023 01:23 # hachidlo
    Выпустить в стартовом Кукарачу, который, с горем пополам, нащупал свою игру к концу первого тайма, чтобы заменить его сразу же после этого Джеймсом, который отыграл ещё хуже. Это полный тренерский провал.
    Тоже самое с Дисаси.

    (ответить)

  20. stevens 07.12.2023 01:22 # stevens
    07.12.2023 01:17 #
    narcot

    Лишайло, убери это говно! Давай помойку глотну

    Источник: http://fapl.ru/posts/104436/

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: