"Юнайтед" победил "Челси" благодаря дублю Мактоминея
Дубль Скотта Мактоминея обеспечил "Манчестер Юнайтед" заслуженную победу 2:1 над "Челси".
Аарон Ван-Биссака, Кобби Майну, Маркус Рэшфорд и Антони Мартиаль были переведены на скамейку запасных "красных дьяволов", а вместо них в старте появились Виктор Линделеф, Софьян Амрабат, Антони и Расмус Хейлунд.
В стартовый состав "синих" вернулись Марк Кукурелья и Коул Палмер, заменив Бенуа Бадиашиле и дисквалифицированного Конора Галлахера.
Хозяевам "Олд Траффорд" потребовалось три минуты, чтобы создать первый голевой момент. Хейлунд наносил удар низом с левого края штрафной, однако Роберт Санчес выручил гостей.
А на восьмой минуте в ворота "Челси" был назначен пенальти за фол Энцо Фернандеса на Антони. К точке подошел Бруну Фернандеш, но его удар был парирован Санчесом. Добивание Алехандро Гарначо оказалось неточным.
"Синие" впервые огрызнулись на 12-й минуте, когда Михаил Мудрик завершал быструю комбинацию своей команды, однако удар украинца с острого угла пришелся в ближнюю штангу.
Все-таки "дьяволы" смотрелись предпочтительнее, и их гол на 19-й минуте выглядел логичным. Удар Харри Магуайра из пределов штрафной был заблокирован Кукурельей, однако мяч отскочил к Скотту Мактоминею, и тот расстрелял ворота — 1:0.
Гол только придал "Юнайтед" уверенности. На 32-й минуте Мактоминей наносил два удара в упор, головой и ногой, но Санчес оба раза сыграл блестяще.
Тут же "Челси" создал свой момент, однако Андре Онана не позволил отличиться Николя Джексону.
Несмотря на свое огромное игровое преимущество, хозяева не выглядели надежно в обороне. Вскоре Мудрик имел еще одну возможность отличиться, едва не закатив мяч в свободный угол ворот.
В итоге оборона и подвела "Юнайтед". На последней минуте первого тайма Палмер вошел в штрафную по центру, чуть улучшил позицию и закатил мяч в дальний угол ворот — 1:1.
Во втором тайме игра уже не была такой искрометной, хотя "дьяволы" по-прежнему действовали первым номером, а "синие" старались огрызаться.
На 69-й минуте настойчивость хозяев была вознаграждена. Гарначо с левого край штрафной навесил к дальней штанге, где никто не помешал Мактоминею пробить головой — 2:1.
"Челси" приуныл после второго пропущенного гола, а "Юнайтед", напротив, воодушевился и стал атаковать еще настойчивее.
В концовке гости, конечно, активизировались и даже могли уйти от поражения, однако удар Армандо Бройи головой пришелся в штангу.
Счет 1:1 после первого тайма не выглядел логичным — игровое преимущество "Юнайтед" было слишком большим. Во втором тайме "дьяволы" просто восстановили справедливость.
Манчестер Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче
07.12.2023 01:15
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Последние комментарии:
КНЯЗИ будут на троне!!!
(ответить)
У Виллы 13 подряд домашних побед....ебанись чо творят то дикари.
Я хочу чтобы ЭМЕРИ ЧПОКНУЛ АРСЕНАЛ И ВЫИГРАЛ АПЛ АХХАХАХА
жаль почти анрил
(ответить)
А куда пропали обосратки, которые тут сифонили "КАРАЛИИИИ!!" ???
Ахахахабл ска
(ответить)
Ей, чушпаны, отьебитесь от пацана! Я старших позову. Вам пизда.
(ответить)
4:1
2:1
(ответить)
07.12.2023 01:34 # удалить
bembo
очень остроумно
в принципе в стиле орков.
гимли вонь шлюш суперпедик сосич такер, ну кароч вы все под одну гребенку, типо если закрасить ваши ники, то будто один и тот же человек пишет, просто в разных стадиях отупения и шизофрении.
Например ВОООНЬ это уже дурка, чисто чел в смирительной рубахе уже. У бабули будто уже деменция.
Источник: http://fapl.ru/posts/104437/?c=1#c7865268
07.12.2023 01:36 #
felix-the-cat
Саси фитнес
(ответить)
07.12.2023 01:37 #
v-0987654321
Саси чорт фупла
Источник: http://fapl.ru/posts/104437/?c=1#c7865268
Что и требовалось доказать,, АХАХАХХАХАХАА
(ответить)
Мало того что Кукурелья справа вышел, так еще и рядом с ним нерасторопный Дисаси, от которого мяч отскакивал как от столба. Итог - потери на ровном месте при выходе под не самым страшным прессингом. Не добавили уверенности и Кайседо с Энцо, которые как курицы без голов не знали че делать без Галлахера. Пакет провел встречу насчет дисциплины и грубой игры, а команда будто восприняла это как вызов - теперь будем играть максимально пресно, без агрессии. Особоенно на контрасте матча с Брайтоном это все выглядит нелепо, где рвали газон и боролись до конца. Крч команда щеглов, главное чтобы по башке получили после такого позора и уроки правильные извлекли. От Дисаси надо избавляться думаю, если Фофана опять ляжет в лазарет то надо будет брать правоного ЦЗ. Что стекло, что бугай - не варик на будущее
(ответить)
10 ишакси 15 19
Ахахахаха животные конченные
(ответить)
10 Челси 15 19
Источник: http://fapl.ru/posts/104437/?c=1#c7865260
ЧО с ЕПАЛОЙ?
(ответить)
Ибало пенсов представили?
ахахаха жена Макрона арюююююююю
(ответить)
Всю жизнь и всю дорогу опускаем пенсов ихаааааа хале хоп
(ответить)
Это просто команда без мозгов. Вообще. Сколько нам будут забивать из вратарской после навесов я не знаю, уже который год эта хрень длится.
95-я минута из 4 добавленных, угловой, в штрафной соперника 4 человека и подаёт Джеймс, который я вообще не помню, когда в последний раз нормально подавал угловой. На что вообще можно рассчитывать с настолько тупыми?
(ответить)
нкунку лавию придет и императорси будет на троне
заскринили?
(ответить)
Забавно, что именно Мак тащит эту помойку. Тен Хаг его бы с радостью слил летом, но просто не смог. В обороне у Ман Юнайтед проходной двор, и команда с не импотентами в атаке насовала бы им трешку.
(ответить)
пенсы чо с ебалом?)))
(ответить)
1 Короли Лондона
2 Убицы из Мерси
3 Бирмингемские отморозки
(ответить)
с победой фанов мю, абсолютно заслуженно
(ответить)
Челси ровно сыграл на свое место в таблице.Притензий нет.
(ответить)
Выпустить в стартовом Кукарачу, который, с горем пополам, нащупал свою игру к концу первого тайма, чтобы заменить его сразу же после этого Джеймсом, который отыграл ещё хуже. Это полный тренерский провал.
Тоже самое с Дисаси.
(ответить)
07.12.2023 01:17 #
narcot
Лишайло, убери это говно! Давай помойку глотну
Источник: http://fapl.ru/posts/104436/
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