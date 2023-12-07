"Юнайтед" победил "Челси" благодаря дублю Мактоминея

Дубль Скотта Мактоминея обеспечил "Манчестер Юнайтед" заслуженную победу 2:1 над "Челси".

Аарон Ван-Биссака, Кобби Майну, Маркус Рэшфорд и Антони Мартиаль были переведены на скамейку запасных "красных дьяволов", а вместо них в старте появились Виктор Линделеф, Софьян Амрабат, Антони и Расмус Хейлунд.



В стартовый состав "синих" вернулись Марк Кукурелья и Коул Палмер, заменив Бенуа Бадиашиле и дисквалифицированного Конора Галлахера.



Хозяевам "Олд Траффорд" потребовалось три минуты, чтобы создать первый голевой момент. Хейлунд наносил удар низом с левого края штрафной, однако Роберт Санчес выручил гостей.



А на восьмой минуте в ворота "Челси" был назначен пенальти за фол Энцо Фернандеса на Антони. К точке подошел Бруну Фернандеш, но его удар был парирован Санчесом. Добивание Алехандро Гарначо оказалось неточным.



"Синие" впервые огрызнулись на 12-й минуте, когда Михаил Мудрик завершал быструю комбинацию своей команды, однако удар украинца с острого угла пришелся в ближнюю штангу.



Все-таки "дьяволы" смотрелись предпочтительнее, и их гол на 19-й минуте выглядел логичным. Удар Харри Магуайра из пределов штрафной был заблокирован Кукурельей, однако мяч отскочил к Скотту Мактоминею, и тот расстрелял ворота — 1:0.



Гол только придал "Юнайтед" уверенности. На 32-й минуте Мактоминей наносил два удара в упор, головой и ногой, но Санчес оба раза сыграл блестяще.



Тут же "Челси" создал свой момент, однако Андре Онана не позволил отличиться Николя Джексону.



Несмотря на свое огромное игровое преимущество, хозяева не выглядели надежно в обороне. Вскоре Мудрик имел еще одну возможность отличиться, едва не закатив мяч в свободный угол ворот.



В итоге оборона и подвела "Юнайтед". На последней минуте первого тайма Палмер вошел в штрафную по центру, чуть улучшил позицию и закатил мяч в дальний угол ворот — 1:1.



Во втором тайме игра уже не была такой искрометной, хотя "дьяволы" по-прежнему действовали первым номером, а "синие" старались огрызаться.



На 69-й минуте настойчивость хозяев была вознаграждена. Гарначо с левого край штрафной навесил к дальней штанге, где никто не помешал Мактоминею пробить головой — 2:1.



"Челси" приуныл после второго пропущенного гола, а "Юнайтед", напротив, воодушевился и стал атаковать еще настойчивее.



В концовке гости, конечно, активизировались и даже могли уйти от поражения, однако удар Армандо Бройи головой пришелся в штангу.



Счет 1:1 после первого тайма не выглядел логичным — игровое преимущество "Юнайтед" было слишком большим. Во втором тайме "дьяволы" просто восстановили справедливость.



Манчестер Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче