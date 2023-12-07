"Астон Вилла" нанесла поражение "Сити"

"Астон Вилла" нанесла "Манчестер Сити" поражение со счетом 1:0, а также обошла команду Хосепа Гвардиолы в таблице Премьер-Лиги.

В старте у "вилланов" произошла только одна перестановка. Это Бубакар Камара появился вместо Николо Дзаньоло.



"Горожане" недосчитались дисквалифицированного Родри. Вместо него и Жереми Доку вышли Джон Стоунс и Рико Льюис.



Команды очень энергично начали матч. "Вилла" играла бесстрашно и заставила Эдерсона совершить пару сейвов. Вскоре "Сити" ответил двумя моментами Эрлинга Холанда, но Эмилиано Мартинес тоже надежно защитил свои ворота.



После столь бурного начала игра несколько успокоилась. Гостям удалось установить контроль над мячом, но это не не приводило к созданию моментов. Хозяева чаще выходили на удар, но преимущественно били мимо.



Второй тайм "Вилла" тоже начала очень смело и смотрелась предпочтительнее соперника, которому контроль мяча по-прежнему не приносил никаких дивидендов.



Гол хозяев назревал и на 74-й минуте случился. Леон Бэйли пробежал почти от центральной линии поля до границы штрафной, а затем нанес удар с рикошетом от Рубена Диаша — 1:0.



"Сити" встрепенулся и пошел отыгрываться, однако "Вилла" перешла в осадное положение и победу удержала.



"Сити" явно не был в порядке, особенно во втором тайме. Атака "горожан" притупилась, а оборона в итоге дала сбой под давлением. Победа "Виллы" выглядит справедливой.



"Астон Вилла" — "Манчестер Сити". Отчет о матче