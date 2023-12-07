"Ливерпуль" испортил дебют Уайлдера в Шеффилде

"Ливерпуль" испортил дебют Криса Уайлдера на посту главного тренера "Шеффилд Юнайтед", одержав победу 0:2 на поле последней команды Премьер-Лиги.

Новоиспеченный рулевой "клинков" Крис Уайлдер поменял половину полевых игроков относительно поражения 5:0 от "Бернли", оказав доверие Джейдену Боглу, Винисиусу Соузе, Джеймсу Макати, Андре Бруксу и Уильяму Осуле.



Травмированного Жоэля Матипа в стартовом составе "красных" заменил Ибраима Конате. Джо Гомес, Ватару Эндо и Коди Гакпо также получили свой шанс.



"Ливерпуль" попытался обозначить свое преимущество в начале матча, а Мохамед Салах даже отметился неточным ударом по летящему мячу.



Первый же голевой момент создал "Шеффилд Юнайтед". На 12-й минуте хозяевам удалось убежать в контратаку, которая завершилась ударом Макати, однако подменяющий Алиссона Кувин Келлехер спас свою команду.



Вскоре в прорыв попытался убеждать Кэмерон Арчер, однако его удар с левого края штрафной был накрыт подоспевшим Виргилом Ван Дейком.



Гости выглядели не слишком убедительно, однако на выручку им пришел стандарт. На 37-й минуте Трент Александер-Арнольд подал угловой, а оставшийся без опеки Ван Дейк пробил в касание ногой из центра штрафной — 0:1.



Спустя три минуты Трент и Ван Дейк едва не повторили свой трюк. На сей раз Виргил наносил удар головой, но мяч полетел выше.



На 56-й минуте "клинки" снова едва не пропустили после углового. Салах бил ногой после подачи Трента от флажка, однако голкипер выловил мяч из под перекладины.



Как и до перерыва, "Ливерпуль" много владел мячом, но предпочитал действовать осторожно и не рисковать.



Создание моментов с игры давалось гостям тяжело — шанс отличиться имел вышедший на замену Дарвин Нуньес, но не смог пробить голкипера.



В концовке "Шеффилд Юнайтед" активизировался и стал оказывать давление, но проблем Келлехеру не создал. "Клинки" рисковали, за что поплатились в компенсированное время, когда Доминик Собослаи расстрелял ворота из центра штрафной — 0:2.



"Ливерпуль" сыграл довольно прагматично и не создал большого количества моментов. Однако "красные" были надежны в обороне, очень мало позволив сопернику.



Шеффилд Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче