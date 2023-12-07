"Ливерпуль" испортил дебют Уайлдера в Шеффилде

Виргил Ван Дейк "Ливерпуль" испортил дебют Криса Уайлдера на посту главного тренера "Шеффилд Юнайтед", одержав победу 0:2 на поле последней команды Премьер-Лиги.

Новоиспеченный рулевой "клинков" Крис Уайлдер поменял половину полевых игроков относительно поражения 5:0 от "Бернли", оказав доверие Джейдену Боглу, Винисиусу Соузе, Джеймсу Макати, Андре Бруксу и Уильяму Осуле.

Травмированного Жоэля Матипа в стартовом составе "красных" заменил Ибраима Конате. Джо Гомес, Ватару Эндо и Коди Гакпо также получили свой шанс.

"Ливерпуль" попытался обозначить свое преимущество в начале матча, а Мохамед Салах даже отметился неточным ударом по летящему мячу.

Первый же голевой момент создал "Шеффилд Юнайтед". На 12-й минуте хозяевам удалось убежать в контратаку, которая завершилась ударом Макати, однако подменяющий Алиссона Кувин Келлехер спас свою команду.

Вскоре в прорыв попытался убеждать Кэмерон Арчер, однако его удар с левого края штрафной был накрыт подоспевшим Виргилом Ван Дейком.

Гости выглядели не слишком убедительно, однако на выручку им пришел стандарт. На 37-й минуте Трент Александер-Арнольд подал угловой, а оставшийся без опеки Ван Дейк пробил в касание ногой из центра штрафной — 0:1.

Спустя три минуты Трент и Ван Дейк едва не повторили свой трюк. На сей раз Виргил наносил удар головой, но мяч полетел выше.

На 56-й минуте "клинки" снова едва не пропустили после углового. Салах бил ногой после подачи Трента от флажка, однако голкипер выловил мяч из под перекладины.

Как и до перерыва, "Ливерпуль" много владел мячом, но предпочитал действовать осторожно и не рисковать.

Создание моментов с игры давалось гостям тяжело — шанс отличиться имел вышедший на замену Дарвин Нуньес, но не смог пробить голкипера.

В концовке "Шеффилд Юнайтед" активизировался и стал оказывать давление, но проблем Келлехеру не создал. "Клинки" рисковали, за что поплатились в компенсированное время, когда Доминик Собослаи расстрелял ворота из центра штрафной — 0:2.

"Ливерпуль" сыграл довольно прагматично и не создал большого количества моментов. Однако "красные" были надежны в обороне, очень мало позволив сопернику.

Шеффилд Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2023 00:30

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Последние комментарии:




  1. bembo 07.12.2023 00:52 # bembo
    колвил лох ебаный
    в прошлом сезоне когда он за брайтон играли, холланд тоже так легонько его придержал, выиграл позицию, и этот лошок сразу упал...

    ггшечка

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  2. wilegend 07.12.2023 00:51 # wilegend
    без гюндогана, мареза и кдб ситки поплыли

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  3. narcot 07.12.2023 00:51 # narcot
    У уриньо был Феллайни, у лысого уебана - Скотти. Когда же в помойке будет норм тренер((

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  4. skydreams 07.12.2023 00:50 # skydreams
    заслуженно. ни одной осмысленной атаки во 2 тайме

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  5. electric 07.12.2023 00:50 # electric
    проткнули манки и манков

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  6. felix-the-cat 07.12.2023 00:49 # felix-the-cat
    О членсов проткнули снова ору

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  7. bembo 07.12.2023 00:49 # bembo
    проткнули далбаебси!!!!!!!!!!!!!

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  8. wilegend 07.12.2023 00:48 # wilegend
    не удивлюсь если АВ по итогу заберет АПЛ

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  9. wilegend 07.12.2023 00:47 # wilegend
    наконец-то

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  10. bembo 07.12.2023 00:47 # bembo
    важный матч в сезоне - МАТЧ ЖИЗНИ.

    императоры в любом состоянии - главный раздражитель в АПЛке.
    ИМПЕРАТОРЫ

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  11. narcot 07.12.2023 00:45 # narcot
    Какое же тупое на гарначо. Это пиздеец

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  12. ilovemanutd 07.12.2023 00:45 # ilovemanutd
    Челси играет как МЮ в этом сезоне, копия просто. А МЮ играет свой лучший матч.

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  13. skydreams 07.12.2023 00:45 # skydreams
    хоть бы 1 атаку провести блэт..

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  14. electric 07.12.2023 00:44 # electric
    сито ваще чет уныло выглядит. что с ними?

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  15. wilegend 07.12.2023 00:40 # wilegend
    сити е6аный автобус

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  16. narcot 07.12.2023 00:37 # narcot
    Я этой гарначо всё е6ал

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  17. electric 07.12.2023 00:35 # electric
    КНЯЗИ!!!
    Радует, что вые6ли мощнейший ШЮ с уайлдером и эйфорией.

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  18. b84 07.12.2023 00:34 # b84
    удвиляет как мы с такой хуевой игрой на 2 идем))))
    YNWA

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  19. zaeba1l 07.12.2023 00:33 # zaeba1l
    С победой Красные!

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