"Ливерпуль" испортил дебют Уайлдера в Шеффилде
"Ливерпуль" испортил дебют Криса Уайлдера на посту главного тренера "Шеффилд Юнайтед", одержав победу 0:2 на поле последней команды Премьер-Лиги.
Новоиспеченный рулевой "клинков" Крис Уайлдер поменял половину полевых игроков относительно поражения 5:0 от "Бернли", оказав доверие Джейдену Боглу, Винисиусу Соузе, Джеймсу Макати, Андре Бруксу и Уильяму Осуле.
Травмированного Жоэля Матипа в стартовом составе "красных" заменил Ибраима Конате. Джо Гомес, Ватару Эндо и Коди Гакпо также получили свой шанс.
"Ливерпуль" попытался обозначить свое преимущество в начале матча, а Мохамед Салах даже отметился неточным ударом по летящему мячу.
Первый же голевой момент создал "Шеффилд Юнайтед". На 12-й минуте хозяевам удалось убежать в контратаку, которая завершилась ударом Макати, однако подменяющий Алиссона Кувин Келлехер спас свою команду.
Вскоре в прорыв попытался убеждать Кэмерон Арчер, однако его удар с левого края штрафной был накрыт подоспевшим Виргилом Ван Дейком.
Гости выглядели не слишком убедительно, однако на выручку им пришел стандарт. На 37-й минуте Трент Александер-Арнольд подал угловой, а оставшийся без опеки Ван Дейк пробил в касание ногой из центра штрафной — 0:1.
Спустя три минуты Трент и Ван Дейк едва не повторили свой трюк. На сей раз Виргил наносил удар головой, но мяч полетел выше.
На 56-й минуте "клинки" снова едва не пропустили после углового. Салах бил ногой после подачи Трента от флажка, однако голкипер выловил мяч из под перекладины.
Как и до перерыва, "Ливерпуль" много владел мячом, но предпочитал действовать осторожно и не рисковать.
Создание моментов с игры давалось гостям тяжело — шанс отличиться имел вышедший на замену Дарвин Нуньес, но не смог пробить голкипера.
В концовке "Шеффилд Юнайтед" активизировался и стал оказывать давление, но проблем Келлехеру не создал. "Клинки" рисковали, за что поплатились в компенсированное время, когда Доминик Собослаи расстрелял ворота из центра штрафной — 0:2.
"Ливерпуль" сыграл довольно прагматично и не создал большого количества моментов. Однако "красные" были надежны в обороне, очень мало позволив сопернику.
Шеффилд Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче
07.12.2023 00:30
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Последние комментарии:
колвил лох ебаный
в прошлом сезоне когда он за брайтон играли, холланд тоже так легонько его придержал, выиграл позицию, и этот лошок сразу упал...
ггшечка
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без гюндогана, мареза и кдб ситки поплыли
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У уриньо был Феллайни, у лысого уебана - Скотти. Когда же в помойке будет норм тренер((
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заслуженно. ни одной осмысленной атаки во 2 тайме
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проткнули манки и манков
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О членсов проткнули снова ору
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проткнули далбаебси!!!!!!!!!!!!!
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не удивлюсь если АВ по итогу заберет АПЛ
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наконец-то
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важный матч в сезоне - МАТЧ ЖИЗНИ.
императоры в любом состоянии - главный раздражитель в АПЛке.
ИМПЕРАТОРЫ
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Какое же тупое на гарначо. Это пиздеец
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Челси играет как МЮ в этом сезоне, копия просто. А МЮ играет свой лучший матч.
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хоть бы 1 атаку провести блэт..
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сито ваще чет уныло выглядит. что с ними?
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сити е6аный автобус
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Я этой гарначо всё е6ал
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КНЯЗИ!!!
Радует, что вые6ли мощнейший ШЮ с уайлдером и эйфорией.
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удвиляет как мы с такой хуевой игрой на 2 идем))))
YNWA
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С победой Красные!
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