"Сити" заявил Де Брюйне на клубный Чемпионат Мира

Кевин Де Брюйне "Манчестер Сити" включил своего капитана в заявку на участие в клубном Чемпионате Мира.

Де Брюйне не играет за "Сити" с матча первого тура Премьер-Лиги против "Бернли" в августе, когда Кевин получил травму задней поверхности бедра и был вынужден перенести операцию.

В конце ноября Де Брюйне сообщил, что надеется вернуться на футбольное поле "вскоре после Нового года", однако теперь появились основания полагать, что это может случиться раньше.

Как сообщает The Independent, 32-летний бельгиец попал в число 23 игроков, которых главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола возьмет с собой в Саудовскую Аравию на мини-турнир ФИФА.

Клубный Чемпионат Мира стартует 12 декабря, но поскольку "Сити" представляет Европу, то возьмет старт только семь дней спустя со стадии 1/2 финала. Финал назначен на 22 декабря.


Метки Де Брюйне, клубный Чемпионат Мира, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2023 00:05

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