"Сити" заявил Де Брюйне на клубный Чемпионат Мира

"Манчестер Сити" включил своего капитана в заявку на участие в клубном Чемпионате Мира.

Де Брюйне не играет за "Сити" с матча первого тура Премьер-Лиги против "Бернли" в августе, когда Кевин получил травму задней поверхности бедра и был вынужден перенести операцию.



В конце ноября Де Брюйне сообщил, что надеется вернуться на футбольное поле "вскоре после Нового года", однако теперь появились основания полагать, что это может случиться раньше.



Как сообщает The Independent, 32-летний бельгиец попал в число 23 игроков, которых главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола возьмет с собой в Саудовскую Аравию на мини-турнир ФИФА.



Клубный Чемпионат Мира стартует 12 декабря, но поскольку "Сити" представляет Европу, то возьмет старт только семь дней спустя со стадии 1/2 финала. Финал назначен на 22 декабря.